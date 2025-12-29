Lancement de la série documentaire "Cuba et Vietnam : Frères par choix"

À l’occasion du 65 e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et Cuba (2 décembre 1960 - 2025), la Télévision du Vietnam (VTV), en collaboration avec la version satellitaire de la principale chaîne de télévision nationale cubaine, Cubavisión International (CVI), présente une série documentaire spéciale en cinq épisodes intitulée "Cuba et Vietnam : Frères par choix".

>> L’ambassadeur cubain salue les bases solides du Vietnam pour son progrès national

>> Lancement du numéro spécial "Vietnam - Cuba : 65 ans d’amitié"

>> L'Ordre de l'amitié de Cuba décerné au chef de la CC des politiques et des stratégies du Parti

Produite par le Centre de la VTV à Hô Chi Minh-Ville (VTV9) et des partenaires télévisés cubains, l’œuvre mobilise des cinéastes, des experts et des témoins historiques des deux pays. Elle retrace les jalons majeurs de la relation bilatérale tout en illustrant, à travers des récits du quotidien, la profondeur de l’amitié fidèle entre les deux nations. Selon l’ambassade de Cuba au Vietnam, l’intégralité de la série a été remise à la partie cubaine le 21 décembre 2025.

Photo : VTV/CVN

Le documentaire sera diffusé du 29 décembre 2025 au 2 janvier 2026 sur la CVI, dans le cadre de le programme spécial célébrant le 67e anniversaire de la Fête nationale de Cuba (1 janvier 1959). Il sera également retransmis sur les chaînes nationales de la Télévision cubaine (TVC) et au Vietnam sur la chaîne VTV9 à 22h00 (heure locale).

Couvrant l’ensemble des domaines de coopération de la politique à la santé, en passant par l’agriculture et la technologie, le film souligne une solidarité forgée par une empathie profonde et un choix conscient des deux peuples. L’ambassade de Cuba a salué le professionnalisme de la VTV, qualifiant cette série de contribution essentielle au renforcement des liens historiques et culturels tissés depuis plus de six décennies.

Cette œuvre contribue non seulement à retracer le glorieux parcours historique des relations entre le Vietnam et Cuba, mais affirme également la vitalité durable de la solidarité particulière entre les deux nations dans le contexte actuel et diffuse un message d'amitié loyale, de responsabilité internationale et de foi en un avenir de coopération à long terme entre les deux pays.

VNA/CVN