Les garde-forestiers de Gia Lai reçoivent un oiseau rare

L’Unité de protection forestière de Tuy Phuoc - Quy Nhon a réceptionné, le 9 janvier, un spécimen de Gorsachius - un genre d'oiseaux de la famille des Ardeidae. Cette espèce rare, inscrite au Livre rouge du Vietnam, figure sur la liste des espèces menacées et prioritaires de protection.

Trinh Quoc Phu (au milieu) remet volontairement l'oiseau sauvage rare aux autorités du quartier de Quy Nhon Nam. 
Photo : vietnamplus/CVN

L’Unité de protection forestière de Tuy Phuoc - Quy Nhon ne disposant pas d’installations adaptées pour l’hébergement et les soins de l’animal, le spécimen a été confié au FLC Zoo Safari Park (relevant du complexe FLC Quy Nhon) pour sa prise en charge. Cet établissement est autorisé par le Comité populaire provincial à assurer la conservation et la présentation d’animaux rares selon un modèle semi-sauvage.

L’oiseau a été découvert blessé, gisant à proximité d’une habitation, par Trinh Quôc Phu (né en 2003), résident de la zone 3 du quartier de Quy Nhon Nam, province de Gia Lai. Conscient qu’il s’agissait d’une espèce sauvage rare protégée par la loi, celui-ci a volontairement remis l’oiseau à la Police du quartier de Quy Nhon Nam.

VNA/CVN

