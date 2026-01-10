Les garde-forestiers de Gia Lai reçoivent un oiseau rare

>> Urgence absolue : sauvons les oiseaux menacés !
|Trinh Quoc Phu (au milieu) remet volontairement l'oiseau sauvage rare aux autorités du quartier de Quy Nhon Nam.
|Photo : vietnamplus/CVN
L’Unité de protection forestière de Tuy Phuoc - Quy Nhon ne disposant pas d’installations adaptées pour l’hébergement et les soins de l’animal, le spécimen a été confié au FLC Zoo Safari Park (relevant du complexe FLC Quy Nhon) pour sa prise en charge. Cet établissement est autorisé par le Comité populaire provincial à assurer la conservation et la présentation d’animaux rares selon un modèle semi-sauvage.
L’oiseau a été découvert blessé, gisant à proximité d’une habitation, par Trinh Quôc Phu (né en 2003), résident de la zone 3 du quartier de Quy Nhon Nam, province de Gia Lai. Conscient qu’il s’agissait d’une espèce sauvage rare protégée par la loi, celui-ci a volontairement remis l’oiseau à la Police du quartier de Quy Nhon Nam.
VNA/CVN