Alors que de nombreuses localités sont confrontées à une forte baisse du taux de natalité, le défi ne réside pas seulement dans les statistiques, mais aussi dans le maintien de l'équilibre démographique, la stabilisation de la structure familiale et la vitalité communautaire.

Le 22 octobre, à Hô Chi Minh-Ville, l’Union des femmes du Vietnam (UFV) a organisé, en collaboration avec l’Union des femmes de Hô Chi Minh-Ville, un séminaire intitulé "Partage d'expériences et propositions de solutions pour encourager l'augmentation du taux de natalité dans les provinces à faible fécondité, assurant le maintien du seuil de remplacement".

S'exprimant lors du séminaire, la vice-présidente de l’UFV, Nguyên Thi Thu Hiên, a souligné qu'en tant qu'organisation sociopolitique ayant pour fonction de représenter et de prendre soin de toutes les couches de femmes, et de participer activement à l'édification du Parti et à la gestion de l'État, l’UFV a proactivement mis en œuvre de nombreuses activités concrètes pour contribuer à ajuster le taux de natalité et à assurer un développement démographique durable.

L'Union a notamment intensifié la communication à travers la campagne "Construire la famille des 5 nons, 3 propres", le modèle "Famille des 5 avoirs, 3 propres" et le mouvement "Émulation pour l'édification de la femme vietnamienne de l'ère nouvelle", encourageant les femmes à avoir deux enfants et à bien les élever.

Parallèlement, l'UFV a activement participé à l'élaboration et à la critique de nombreuses politiques et lois relatives aux droits de procréation, d'éducation des enfants et au travail des femmes, l'objectif étant de créer un environnement juridique favorable permettant aux femmes d'enfanter et d'élever leurs enfants en toute sécurité, avec une attention particulière pour les groupes vulnérables.

La vice-présidente de l’UFV a cependant reconnu que, face à la chute du taux de natalité dans certaines localités, les solutions actuelles ne sont pas encore suffisamment solides et synchronisées. Il est donc nécessaire de dresser le bilan, de multiplier les modèles efficaces, mais aussi d'écouter et de lever les difficultés rencontrées à la base afin de proposer des politiques plus adaptées à chaque région et à chaque groupe de femmes.

Partageant son point de vue, Nguyên Thiên Nhân, ancien membre du Politburo et ancien secrétaire du Comité du Parti de Hô Chi Minh-Ville, a insisté sur la nécessité d'éduquer précocement les élèves et les jeunes pour qu'ils comprennent la valeur de la famille et l'importance d'avoir des enfants pour la pérennité de la nation et du pays.

Il a également suggéré d'ajouter au programme éducatif une "matière du Bonheur" afin que les jeunes ne soient pas seulement formés pour devenir de bons citoyens et des travailleurs compétents, mais qu'ils possèdent aussi les connaissances et les compétences nécessaires pour se rendre heureux et rendre les autres heureux, sachant élever leurs enfants, construire et préserver un foyer uni.

Dinh Thi Huong, directrice administrative et présidente du Syndicat de la sarl Cao su Phong Thai (quartier de Hoà Lơi, Hô Chi Minh-Ville), a présenté l'expérience pratique de son entreprise en matière d'incitation à la natalité. Son entreprise organise régulièrement des communications internes sur les avantages d'avoir deux enfants, les politiques de soutien de l'État et de l'entreprise, ainsi que les régimes d'assurance maternité, sous diverses formes telles que des sketchs, des vidéos courtes et le débat "Élever ses enfants à l'ère 4.0".

L'entreprise a collaboré avec l'Union des femmes et le centre médical local pour organiser gratuitement des examens de santé, des bilans prénuptiaux et des conseils en matière de procréation pour les employées. Elle a notamment réduit les heures de travail pour les femmes enceintes et celles ayant des enfants de moins de 12 mois, assoupli les postes de travail et accordé des congés pour enfant malade sans réduction de salaire.

"Grâce à ces politiques, le taux de natalité au sein de l'entreprise dans la tranche d'âge idéale est relativement élevé. Les employées assurent un espacement raisonnable des naissances et la santé mère-enfant est une priorité", a affirmé Dinh Thi Huong.

Contribuant aux discussions, Pham Chanh Trung, chef du Département de la population de Hô Chi Minh-Ville, a souligné : "En plus des politiques d'incitation à la natalité, nous devons combiner de nombreuses autres solutions pour créer un écho plus fort dans la société".

"Nous pouvons utiliser l'influence des films et des émissions - une forme de communication douce, proche et facilement accessible - en promouvant les œuvres qui honorent l'image de la famille heureuse avec deux enfants. De plus, la communication via les chaînes de personnes influentes, de chanteurs ou d'œuvres artistiques valorisant la famille et encourageant à avoir deux enfants apportera un effet positif et se répandra largement au sein de la communauté ", a exprimé Pham Chanh Trung.

Il est aussi nécessaire de renforcer la coordination intersectorielle, en particulier le rôle de l'Union des femmes dans la connexion et la promotion des politiques de soutien aux citoyens, notamment celles concernant le logement ou l'impôt sur le revenu des personnes physiques. Cela permettrait de rendre les actions de sensibilisation et d'encouragement à la natalité plus pratiques et plus efficaces.

Modèle "Famille des 5 avoirs, 3 propres"



Le modèle "Famille des 5 avoirs, 3 propres" est une initiative lancée par l’Union des femmes du Vietnam afin de construire des familles heureuses, civilisées et de contribuer à l’édification de la nouvelle ruralité et des villes modernes. Les “5 avoirs” (cinq critères positifs que chaque famille s’efforce d’atteindre) :

- Avoir un logement sûr et sain - une maison solide, propre et sécurisée.

- Avoir des moyens de subsistance durables - un emploi stable, des revenus réguliers, la capacité de développer l’économie familiale.

- Avoir un mode de vie culturel - des comportements civilisés, le respect des traditions et la participation à la vie communautaire.

- Avoir une bonne santé - les membres de la famille prennent soin de leur santé, pratiquent une activité physique et planifient les naissances.

- Permettre la participation des femmes aux activités sociales - encourager les femmes à s’impliquer dans les organisations et les mouvements communautaires.

Les “3 propres” (trois critères d’hygiène dans la vie quotidienne) :

- Maison propre - un logement ordonné, soigné et sécuritaire.

- Cuisine propre - un espace de cuisson hygiénique, garantissant la sécurité alimentaire.

- Résidence propre - un environnement extérieur propre, sans déchets ni pollution.

Texte et photos : Quang Châu/CVN