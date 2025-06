Succès de transplantations simultanées d'organes, de foie et de cornée

Le 19 juin dernier, l'Hôpital central de Huê a annoncé une avancée médicale majeure : la réalisation réussie de quatre transplantations simultanées d'organes. Ces interventions comprenaient des transplantations de cœur, de foie et de cornée, rendues possibles grâce à des dons d'organes provenant de tout le Vietnam.

À ce jour, l'état de tous les patients est stable et encourageant : ils sont conscients, peuvent s'asseoir et montrent des signes de bon rétablissement.

Photo : BV/CVN

Le Pr.-Dr. Pham Nhu Hiep, directeur de l'hôpital central de Huê, a souligné que ce succès est le fruit d'une coordination étroite entre le Centre national de coordination des transplantations d'organes et les hôpitaux participants. Il a également mis en lumière les efforts considérables et l'expertise solide du personnel médical, ainsi que le sacrifice inestimable des donneurs d'organes et de leurs familles.

