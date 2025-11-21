Le prix des fruits et légumes flambe suite aux inondations dévastatrices

Les prix des légumes, notamment des légumes-feuilles courants, ont atteint des niveaux records depuis plusieurs années. Certaines variétés ont même doublé, voire triplé, en raison des tempêtes et des inondations qui ont considérablement réduit les récoltes dans les principales régions productrices.

Les tempêtes et inondations ont perturbé l’approvisionnement en légumes, entraînant une forte hausse des prix.

Photo : VNA/CVN

Des enquêtes menées sur les marchés de produits frais de Hô Chi Minh-Ville, notamment à Ba Chiêu et Tân Dinh, montrent que les prix des légumes continuent d’augmenter jour après jour, atteignant deux à trois fois leur niveau d’avant les récentes intempéries.

Au marché de Ba Chiêu, la vendeuse Trân Thi Thuy Thuy a indiqué que les hausses les plus importantes concernaient les épices. Le prix des oignons verts a grimpé jusqu’à 90.000 dôngs le kilo, contre environ 30.000 dôngs auparavant, tandis que celui des épinards d’eau atteint désormais 70.000 à 90.000 dôngs le kilo, un prix sans précédent.

Des tendances similaires sont observées au marché de Tân Dinh. Le chou frisé et le chou chinois, auparavant vendus entre 15.000 et 20.000 dôngs le kilo, se négocient maintenant autour de 40.000 dôngs. Le prix de la laitue a doublé, passant de 15.000-20.000 dôngs à plus de 40.000 dôngs le kilo, et celui du melon amer a connu une forte hausse, passant de seulement 10.000-15.000 dôngs à 40.000-45.000 dôngs le kilo.

Cette flambée des prix est due aux inondations généralisées qui ont touché les provinces du Nord et du Centre, dévastant les principales régions productrices de légumes. Parallèlement, le delta du Mékong est en période de crue, inondant de nombreuses exploitations agricoles. Cette importante pénurie a entraîné une flambée des prix à Hô Chi Minh-Ville.

Nguyên Hông Phong, directeur de la Compagnie de produits agricoles Phong Thuy à Lâm Dông (Hauts plateaux du Centre), la plus grande région maraîchère du pays, a expliqué que les pluies persistantes ont submergé les champs, détruit les récoltes et retardé les nouvelles plantations.

Bien que les prix d’achat s’envolent, les prix de vente aux chaînes de supermarchés et aux partenaires à l’exportation restent fixes en vertu des contrats existants, ce qui réduit les marges bénéficiaires et peut même engendrer des pertes, a-t-il indiqué.

Une situation similaire se dessine à Hanoï. Des enquêtes menées le 18 novembre sur les marchés Hôm, Nguyên Công Tru et Long Biên montrent que les prix des légumes-feuilles ont été multipliés par deux à quatre par rapport à la normale.

La moutarde verte se vend désormais entre 20.000 et 30.000 dôngs le kilo, le chou entre 25.000 et 35.000 dôngs le kilo et les feuilles de chrysanthème à 25.000 dôngs la botte. Les prix des herbes aromatiques et des légumes d’assaisonnement ont également flambé. Les oignons nouveaux atteignent désormais 40.000 dôngs le kilo, et le basilic Hung Lang coûte 5.000 dôngs la botte. Les tomates, en particulier, ont vu leur prix grimper jusqu’à 50.000 dôngs le kilo et se maintiennent à ce niveau depuis plusieurs jours.

Dans ville de Dà Nang (Centre), les fortes pluies et les inondations ont également provoqué une pénurie, faisant grimper les prix des légumes-feuilles sur les marchés locaux de deux à trois fois leur prix habituel.

Les fanes de patate douce se vendent à 25.000 dôngs la botte, tandis que les épinards d’eau, les épinards de Malabar et les chrysanthèmes ornementaux ont atteint 50.000 à 55.000 dôngs le kilo. Le prix des tomates oscille entre 40.000 et 45.000 dôngs le kilo, celui du melon amer de Gia Lai est de 40.000 dôngs le kilo, celui des concombres de 35.000 dôngs le kilo et celui de la laitue a atteint 50.000 dôngs le kilo.

Face à la forte hausse des prix des légumes, le Département de l’industrie et du commerce de Hô Chi Minh-Ville intensifie ses efforts de stabilisation du marché et collabore avec les entreprises pour maintenir des prix stables et raisonnables.

Photo : VNA/CVN

Le directeur adjoint dudit département, Nguyên Nguyên Phuong, a présenté le 19 novembre à la presse les mesures visant à maîtriser les flambées des prix dues aux pénuries d’approvisionnement.

Les entreprises participant au programme de stabilisation des prix sont invitées à maintenir leurs prix de vente actuels. D’autres solutions sont envisagées, comme le transport de marchandises depuis d’autres régions, voire l’augmentation des importations en cas d’insuffisance de l’offre nationale.

"Ces efforts ont pour but de stabiliser le marché et d’empêcher toute manipulation des prix visant à les faire grimper indûment", a-t-il souligné.

Dans les semaines à venir, le Département intensifiera ses actions de promotion auprès des consommateurs, notamment pendant la période des achats de fin d’année précédant le Nouvel An lunaire (Têt).

La deuxième phase du programme de promotion "City Sale" se déroule actuellement du 15 novembre au 4 janvier 2026, à la fois sur les plateformes de commerce électronique et dans les points de vente de la ville.

VNA/CVN