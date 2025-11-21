icon search
Gia Lai : un élan de solidarité face aux inondations historiques

La province de Gia Lai, comme de nombreuses localités du Centre, a été frappée ces derniers jours par des crues soudaines et des intempéries d’une intensité exceptionnelle.

Inondations dans le quartier de Quy Nhon Bac, province de Gia Lai. 
Photo : VNA/CVN

Les pluies diluviennes, provoquées par les effets conjugués d’un typhon et d’un épisode dépressionnaire, ont entraîné d’importantes inondations, causant des pertes humaines, des dégâts matériels et de lourds impacts sur les cultures.

Des religieuses bouddhistes et des bénévoles préparent des repas à la pagode de My Hoa pour les sinistrés. 
Photo : VNA/CVN

Dans la soirée du 20 novembre, bien que les précipitations aient commencé à diminuer, de vastes zones de Gia Lai restaient encore submergées. De nombreux habitants ont dû quitter leurs maisons pour se réfugier dans des centres d’évacuation mis en place par les autorités locales.

Repas destinés aux familles évacuées. 
Photo : VNA/CVN

Face à cette situation d’urgence, le Parti, l’État et les autorités locales ont mobilisé l’ensemble du système politique afin d’organiser rapidement les secours, de protéger les populations et d’acheminer une aide humanitaire vers les zones les plus touchées.

Évacuation des habitants vers un point de rassemblement à Quy Nhon Dông. 
Photo : VNA/CVN

Les forces de secours, l’armée, la police et les volontaires travaillent jour et nuit pour assister les sinistrés et préparer une stratégie globale de prévention des catastrophes naturelles dans la région.

Dans un centre d’hébergement provisoire dans le quartier de Quy Nhon Dông. 
Photo : VNA/CVN

Dans un élan remarquable de solidarité, des religieux, bénévoles et habitants de Gia Lai se sont relayés pour préparer des repas chauds destinés aux familles évacuées. À la pagode My Hoa, les cuisines sont restées actives toute la nuit du 20 novembre pour fournir de la nourriture aux personnes les plus vulnérables.

Nguyên Tùng/CVN

