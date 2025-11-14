Le FIDA lance un projet de résilience climatique pour soutenir les zones humides

Une nouvelle initiative visant à renforcer la résilience climatique et les moyens de subsistance durables dans le Delta du Mékong a été lancée dans la province de Vinh Long.

Photo : CTV/CVN

La cérémonie de lancement a été co-organisée le 12 novembre par le Fonds international de développement agricole (FIDA), en partenariat avec le ministère de l’Agriculture et de l’Environnement et le Comité populaire de la province de de Vinh Long.

Le projet IFIA (Incitatifs financiers innovants pour l’adaptation des moyens de subsistance en zones humides), doté d’un budget de 5 millions de dollars, vise à expérimenter et à institutionnaliser des mécanismes innovants de financement climatique. Ces mécanismes aideront les petits producteurs, les minorités ethniques et les jeunes à s’adapter aux impacts croissants du changement climatique dans les zones côtières du Vietnam.

Le projet IFIA sera mis en œuvre parallèlement au projet CSAT (Développement de chaînes de valeur agricoles intelligentes face au climat), actuellement déployé par le FIDA dans la même région. Ensemble, ces initiatives visent à renforcer l’engagement du secteur privé auprès des petits producteurs afin de promouvoir l’innovation et l’adaptation au changement climatique.

"Il ne s’agit pas simplement d’un projet, mais d’un modèle pour une finance climatique inclusive", a déclaré Ambrosio Barros, directeur de pays du FIDA au Vietnam.

"Nous investissons dans des solutions qui profitent à la fois aux agriculteurs et aux écosystèmes. Des subventions à la recherche participative aux produits financiers sur mesure, l’IFIA est conçue pour être évolutive, reproductible et transformatrice", a-t-il ajouté.

Axée sur l’éco-aquaculture, l’écotourisme et la gestion durable des mangroves, l’IFIA vise à démontrer comment des mécanismes financiers innovants peuvent permettre aux petits producteurs d’accéder au capital, d’adopter des technologies adaptées et de participer à des chaînes de valeur à la fois respectueuses du climat et durables sur le plan environnemental.

Photo : CTV/CVN

Le projet IFIA vise à expérimenter, systématiser l’apprentissage et institutionnaliser des instruments de financement innovants capables d’accélérer l’adaptation des activités de subsistance côtières telles que l’éco-aquaculture, l’écotourisme et l’utilisation durable des produits forestiers non ligneux issus des mangroves. Ces approches contribueront directement à la conservation et à l’utilisation durable des zones humides et des mangroves du delta du Mékong.

Pour ce faire, le projet encouragera l’engagement du secteur privé auprès des petits producteurs côtiers dans des processus d’innovation conjoints pour les technologies d’adaptation, tout en promouvant de nouveaux produits et mécanismes financiers favorisant une adoption plus large de la gestion durable des zones humides et des mangroves, ainsi que d’autres modèles de subsistance résilients face au changement climatique.

Le projet s’appuie sur le vaste réseau de partenaires et de collaborateurs du FIDA dans le delta du Mékong, notamment des entités du secteur privé, des institutions de microfinance, les gouvernements provinciaux et de district, des instituts de recherche et des organisations communautaires actives dans l’éco-aquaculture et l’écotourisme.

Le projet se déroulera de juin 2025 à juin 2029, avec un examen à mi-parcours prévu en janvier 2027 et une évaluation finale en décembre 2029.

Depuis 1993, le FIDA est un partenaire clé de la transformation rurale au Vietnam. Il soutient les efforts du gouvernement pour réduire la pauvreté, renforcer la résilience climatique et promouvoir un développement rural inclusif et durable.

Au cours des trente dernières années, le FIDA a financé 16 projets au Vietnam, pour un montant total de plus de 670 millions de dollars, apportant des avantages concrets à plus d’un demi-million de ménages ruraux à travers le pays.

VNA/CVN