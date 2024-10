Une délégation du Parti communiste chinois en visite de travail au Vietnam

La délégation chinoise, conduite par Qu Qingshan, membre du Comité central du PCC, directeur de l'Institut de recherche sur l'histoire et la littérature du PCC relevant du Comité central du PCC, effectue une visite de travail au Vietnam.

Nguyên Xuân Thang a estimé que cette visite était une mesure visant à concrétiser les perceptions communes de haut niveau sur l'approfondissement de la coopération et des échanges théoriques entre le Parti communiste du Vietnam (PCV) et le PCC.

Il a proposé que les organismes de recherche des deux Partis et des deux pays continuent de renforcer la coopération et les échanges théoriques, en partageant régulièrement les derniers résultats de recherche, contribuant au développement socio-économique et à la construction du socialisme des deux Partis, des deux pays.

Qu Qingshan a souligné que les organismes de recherche chinois étaient disposés à se coordonner étroitement avec le Vietnam pour continuer à mettre en œuvre efficacement les perceptions communes des plus hauts dirigeants des deux Partis sur le renforcement de la coopération et des échanges de théories et de pratiques dans le processus de construction du socialisme et de promotion de la modernisation en fonction de la situation réelle de chaque pays.

Les deux parties ont convenu de suivre strictement les perceptions communes de haut niveau, de renforcer les échanges et la coopération entre les organismes de recherche historique et théorique des deux Partis, et de se coordonner pour bien organiser la 19e conférence théorique entre les deux Partis.

Le même jour, Lai Xuân Môn, membre du Comité central du PCV, chef adjoint permanent de la Commission centrale de sensibilisation et d’éducation, a eu une séance de travail avec la délégation chinoise. Les deux parties ont discuté de la situation de chaque Parti et de chaque pays, des dernières réalisations théoriques et pratiques des deux Partis, ainsi que des orientations de la coopération entre les organismes de communication et théoriques des deux parties dans les temps à venir.

La délégation chinoise a également eu une séance d'information thématique avec l'Académie nationale de politique Hô Chi Minh et plusieurs organismes de recherche théorique vietnamiens sur les résultats du 3e Plénum du XXe Comité central du PCC.

