Le président de l'AN appelle à optimiser les ressources pour le développement du pays

Le président de l'Assemblée nationale, Trân Thanh Mân, a souligné que les lois devraient optimiser les ressources et renforcer la décentralisation, en veillant à ce que les personnes et les organismes dotés de ces pouvoirs soient pleinement capables d'exercer leurs fonctions.

Présidant et s'adressant à l'ouverture de la 8e session de l'Assemblée nationale de la XVe législature le 21 octobre à Hanoï, le plus haut législateur a déclaré que l'événement examinerait diverses questions pour démêler rapidement les nœuds en termes d'institutions et de politiques, libérant ainsi des ressources pour le développement socio-économique.

La 8e session se déroulera en deux phases, la première du 21 octobre au 13 novembre, et la seconde du 20 novembre au 30 novembre au matin, sur une période de 29,5 jours ouvrables.

Selon Trân Thanh Mân, le travail législatif dominera l'ordre du jour, avec jusqu'à 31 projets de loi et Résolutions qui seront présentés à la discussion, dont 18 projets de loi et trois projets de Résolution qui devraient être adoptés. Ces documents couvrent un large éventail de secteurs et de domaines qui ont un besoin urgent de ces textes, a-t-il déclaré, ajoutant qu'ils présentent un grand intérêt pour les entreprises, les électeurs et le public de tout le pays.

Il a demandé aux députés de promouvoir la démocratie, l'intelligence, le professionnalisme et l’esprit scientifique pour donner des avis complets sur le contenu et les techniques législatives des projets de loi.

Le dirigeant a appelé à la réduction et à la simplification des procédures administratives, ainsi qu'à un contrôle plus strict du pouvoir pour empêcher les intérêts des groupes.

Il a souligné que toutes les lois et Résolutions adoptées par l'AN doivent être de haute qualité et avoir une viabilité à long terme, tout en donnant au gouvernement la flexibilité et l'autorité nécessaires à une mise en œuvre efficace.

Concernant le plan socio-économique et le budget de l'État, le chef de l’organe législatif a déclaré que le 10e Plénum du Parti du XIIIe mandat s'est tenu plus tôt que d'habitude, ce qui a permis aux commissions de l'AN d'avoir plus de temps pour étudier et vérifier les rapports du gouvernement afin de soumettre à l'AN les résultats de la mise en œuvre du plan de développement socio-économique et du budget de l'État en 2024 ; du plan de développement socio-économique, des prévisions budgétaires de l'État, du plan d'allocation budgétaire centrale pour 2025 ; de la mise en œuvre du plan d’investissement public 2024 et de la décision relative au plan d’investissement public 2025.

Le président de l'AN a déclaré que les députés examineront et prendront des décisions sur la création de la ville centrale de Huê, ainsi que sur la politique d'investissement pour les programmes nationaux cibles sur le développement de la culture pour 2025-2035, sur la prévention et la lutte contre la drogue d'ici 2030, et sur le projet de ligne ferroviaire à grande vitesse Nord - Sud.

Le plus haut législateur a demandé aux députés de donner leur avis sur la pertinence, la faisabilité et l'efficacité des politiques proposées, ainsi que sur leur cohérence avec les réglementations juridiques existantes pour tirer parti des ressources et saisir les opportunités de développement. Cette approche vise à atteindre les objectifs de développement socio-économique pour la période 2021-2025 et à contribuer à la mise en œuvre réussie de la résolution adoptée au XIIIe Congrès national du Parti.

Trân Thanh Mân a également abordé les questions de supervision suprême et de personnel, soulignant que l'AN élira un nouveau chef d'État.

Après le discours d'ouverture du président de l'AN, le secrétaire général du Parti et chef d'État, Tô Lâm, a prononcé un discours important.

