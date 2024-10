Le Vietnam affirme respecter le droit à la liberté de croyance et de religion

Le vice-ministre de l’Intérieur, Vu Chiên Thang, a souligné la politique cohérente du Vietnam de respect et de protection du droit à la liberté de croyance et de religion pour tous, lors de sa récente rencontre avec la Haut-Commissaire adjointe des Nations unies aux droits de l’homme Nada Al-Nashif lors de son récent voyage en Suisse.

>> La liberté de croyance et de religion, un droit humain fondamental

>> Le Vietnam respecte et protège le droit à la liberté de croyance et de religion

Photo : VNA/CVN

Le Vietnam a œuvré pour garantir que toutes les religions soient traitées de manière égale devant la loi et qu’elles puissent promouvoir leurs valeurs culturelles et éthiques solides et leurs ressources pour le développement national, a-t-il déclaré.

Le responsable a indiqué que divers documents juridiques ont été publiés pour faciliter les activités religieuses, notamment la Loi sur la croyance et la religion, et l’amendement de la Loi foncière avec des dispositions relatives à l’utilisation des terres à des fins religieuses.

Évoquant l’adoption par le Conseil des droits de l’homme des Nations unies des résultats du quatrième cycle de l’Examen périodique universel pour le Vietnam, Nada al-Nashif a déclaré qu’elle était prête à soutenir le Vietnam sur les questions religieuses dans les temps à venir.

Vu Chiên Thang a également eu des séances de travail avec la Mission permanente du Vietnam à Genève et l’ambassade du Vietnam à Berne, au cours desquelles il a souligné les progrès considérables réalisés dans les relations entre le Vietnam et le Vatican avec l’élévation des relations bilatérales au statut de représentant résident en juillet 2023 et la reconnaissance par le pape François des contributions des dignitaires vietnamiens, de l’Église catholique et des fidèles au développement de la nation.

Lors d’une séance de travail avec des représentants de l’administration bernoise, le responsable a indiqué que le Vietnam était prêt à accueillir des délégations internationales pour étudier la situation des croyances et de la religion dans le pays dans un esprit de bonne volonté, de respect et d’adhésion aux lois vietnamiennes.

VNA/CVN