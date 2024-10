Le président de l'AN reçoit le président de la Cour populaire suprême chinoise

Photo : VNA/CVN

Trân Thanh Mân a souligné que le Parti, l'État et l'AN du Vietnam considéraient fermement la consolidation et le développement de l'amitié et de la coopération avec la Chine comme une option constante, une exigence objective, un choix stratégique et une priorité absolue dans la politique étrangère du pays axée sur l'indépendance, l'autonomie, la paix, la multilatéralisation et la diversification des relations extérieures.

Communauté d’avenir partagé Vietnam - Chine

Zhang Jun, pour sa part, a estimé que l'accord entre les deux pays pour édifier la communauté d’avenir partagé Vietnam - Chine de portée stratégique revêtait une importance stratégique et marquait une nouvelle étape dans le développement des relations bilatérales, créant de nombreux avantages à leurs peuples.

Il a déclaré que les deux Cours populaires suprêmes entretenaient un partenariat de longue date, avec des échanges réguliers d'expériences dans divers domaines. Au cours de la visite, les deux parties ont convenu des activités futures et discuté de la réforme judiciaire, des activités des organes judiciaires dans les domaines de l'environnement, de la protection de la propriété intellectuelle, de l'application des technologies de l'information dans les activités judiciaires, de la faillite...

Bons résultats

Trân Thanh Mân a hautement apprécié les résultats obtenus lors de la visite au Vietnam de la partie chinoise. Il a déclaré qu'au Vietnam, la Cour populaire suprême jouait un rôle très important dans la mise en œuvre de la "Stratégie d’édification et de perfectionnement de l'État de droit socialiste d'ici 2030, avec vision à l'horizon 2045", qui comprenait de nombreux contenus importants liés à l'amélioration de l'efficacité opérationnelle du système judiciaire.

Il a hautement apprécié les réalisations obtenues par les deux Cours populaires suprêmes ces derniers temps, affirmant qu'elles avaient signé un accord de coopération en 2018, jetant les bases de la promotion des activités de coopération. Les dirigeants des deux Cours populaires suprêmes ont régulièrement effectué des visites de travail pour échanger des expériences dans les activités de jugement.

Le dirigeant vietnamien a salué le mécanisme de coopération de la Conférence des tribunaux populaires des provinces frontalières Vietnam-Chine, qui s'est tenue pour la première fois en juin 2023 en Chine, souhaitant que la deuxième édition, prévue en 2025, obtienne aussi de bons résultats.

Pour promouvoir la coopération entre les deux Cours populaires suprêmes, Trân Thanh Mân a suggéré aux deux parties de continuer d'accroître les échanges de délégations à tous les niveaux pour améliorer la compréhension mutuelle sur les systèmes juridiques et judiciaires de chacun, de partager des expériences de réforme judiciaire, tout en s'engageant activement dans les forums internationaux et régionaux dont les deux parties sont membres.

VNA/CVN