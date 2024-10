Le dirigeant Tô Lâm met l'accent sur la protection des fondements idéologiques du Parti

Photo : VNA/CVN

Tô Lâm a déclaré qu'après que le Politburo a publié une Résolution le 22 octobre 2018 sur le renforcement de la protection des fondements idéologiques du Parti et la lutte contre les opinions trompeuses et hostiles dans la nouvelle situation, le travail a été mené de manière plus méthodique, concertée, globale et drastique, avec des approches innovantes et efficaces.

Il a pris l'exemple du concours qui a contribué à donner vie à la Résolution, et a félicité l'Académie nationale de politique Hô Chi Minh (HCMA) et d'autres unités, ministères, agences et localités concernés pour leurs efforts à cet égard, ainsi que pour leurs contributions au concours.

Pour maximiser les valeurs de la compétition, Tô Lâm a appelé à une compréhension unifiée selon laquelle la protection des fondements idéologiques du Parti et la lutte contre les points de vue faux et hostiles constituent une lutte de classe sur les fronts idéologique et politique. Il a souligné qu’il s’agissait d’une responsabilité essentielle de l’ensemble du Parti, de l’armée et du peuple, et d’une tâche vitale pour l’ensemble du système politique dans la construction du Parti et du système politique.

Cela doit aller de pair avec le développement socio-économique et culturel, l’amélioration de la vie matérielle et spirituelle du peuple et la garantie de sa prospérité et de son bonheur, a-t-il poursuivi.

Le dirigeant a également souligné la nécessité de construire et de consolider les forces essentielles pour protéger les fondements idéologiques du Parti tout en renforçant le soutien du public sur la base de la posture de défense de tous.

Photo : VNA/CVN

Selon Nguyên Xuân Thang, membre du Bureau politique et président de l’AMHC et chef du comité directeur du concours, lors de sa quatrième édition lancée en janvier, le concours a attiré un total de 468.792 candidatures, dont 35.000 de jeunes et d’étudiants, 610 de Vietnamiens d’outre-mer et 13 d’étrangers.

Le concours a dépassé le cercle de la presse, servant de forum à un large éventail de responsables, de membres du Parti et de citoyens pour exprimer leur confiance et leur responsabilité envers le Parti, l’État et le pays, a déclaré Nguyên Xuân Thang, qui est également président du Conseil théorique central et chef adjoint du Comité directeur central 35 chargé de protéger les fondements idéologiques du Parti et de lutter contre les opinions erronées et hostiles.

Les comités directeur et d’organisation ont décerné 20 prix collectifs, 12 premiers, 22 deuxièmes, 37 troisièmes et 63 prix de consolation, entre autres.

L’Agence Vietnamienne d’Information a remporté un premier, un deuxième, un troisième et un prix d'encouragement.

Lors de la cérémonie, Nguyên Trong Nghia, membre du Politburo, secrétaire du Comité central du Parti et président de sa Commission de l'information et de l'éducation, a lancé le cinquième concours.

VNA/CVN