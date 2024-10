Le président de la République, Luong Cuong, prête serment

Dans son discours d’investiture, le président Luong Cuong a exprimé son honneur et affirmé qu’il était très conscient de sa grande responsabilité devant le Parti, l'État et le peuple, en bénéficiant de la confiance de l'Assemblée nationale pour être élu président de la République socialiste du Vietnam.

Rappelant sa carrière, il a souligné : "Quel que soit le poste que j'occupe ou la tâche qui m'est confiée, je suis toujours ferme et politiquement inébranlable, absolument loyal envers le Parti, la Patrie et le peuple".

Le président a exprimé sa profonde gratitude au Parti, à l'État, à l'Armée, aux comités du Parti et aux autorités à tous les niveaux, et a remercié les dirigeants, les anciens dirigeants, les camarades et le peuple, pour avoir créé des conditions favorables pour qu'il puisse accomplir ses tâches.

En ses nouvelles qualités, Luong Cuong a affirmé qu'il ferait de son mieux pour accomplir ses tâches, souhaitant que le Comité central du Parti, le Politburo, le Secrétariat, le secrétaire général du Parti, les autres dirigeants et les anciens dirigeants du Parti, de l'État, le Front de la Patrie du Vietnam, les organes de tous niveaux, les localités et les citoyens vietnamiens à l’intérieur comme à l’extérieur du pays, lui accordent leur soutien pour qu’il puisse mener à bien les tâches qui lui sont assignées.

VNA/CVN