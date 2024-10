Le dirigeant Tô Lâm appelle à adhérer à la réalité dans l’action parlementaire

Le secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm, a appelé lundi 21 octobre les députés à adhérer à la réalité; à promouvoir l’esprit d’unité, de responsabilité, d’innovation pour accomplir avec brio leur mission; et à œuvrer avec l’ensemble du Parti, du peuple et de l’Armée pour conduire le pays dans une ère d’ascension nationale.

Le leader s’est exprimé lors de la séance inaugurale de la session la plus chargée depuis le début de la législature, à laquelle ont assisté notamment le Premier ministre Pham Minh Chinh, le président de l’Assemblée nationale Trân Thanh Mân, le permanencier du secrétariat du Comité central du Parti, Luong Cuong, le président du Front de la Patrie du Vietnam, Dô Van Chiên.

Le secrétaire général et président Tô Lâm a demandé à l’Assemblée nationale de continuer d’innover fortement dans son organisation et son fonctionnement dans l’esprit de la résolution N°27-NQ/TW du 6e Plénum du Comité central du Parti du XIIIe mandat en date du 9 novembre 2022 sur la poursuite de l’édification et du perfectionnement de l’État de droit socialiste vietnamien dans la nouvelle période.

Il faut transformer la pensée juridique dans une direction qui à la fois garantit le respect des exigences de gestion publique et encourage la créativité, libère toutes les capacités de production et fluidifie toutes les ressources au service du développement, a-t-il déclaré, indiquant que la pensée gestionnaire ne doit pas être rigide et les dispositions légales doivent être stables et durables.

En particulier, il a demandé de ne pas administratiser les activités de l’Assemblée nationale, de légiférer les dispositions des décrets et circulaires, de rénover le processus législatif, de suivre de près la pratique vietnamienne pour élaborer des réglementations juridiques appropriées.

Il a demandé de mettre la population et les entreprises au centre et d’en faire le sujet de l’action parlementaire, de découvrir proactivement et de résoudre rapidement les goulots d’étranglement issus des dispositions légales, d’accélérer fortement la décentralisation et la hiérarchisation des pouvoirs, de réformer radicalement les procédures administratives et de réduire les coûts de conformité au profit des particuliers et des entreprises.

Le secrétaire général et président Tô Lâm a demandé de se concentrer sur le contrôle du pouvoir dans l’élaboration des lois, de renforcer la discipline et de responsabiliser la haute hiérarchie, de lutter résolument contre la négativité et les intérêts de groupe, de construire des corridors juridiques pour de nouveaux problèmes et tendances, notamment les problèmes relatifs à la quatrième révolution industrielle, à l’intelligence artificielle, à la transformation numérique et à la transformation verte.

Lors de cette session, l’Assemblée nationale devra se pencher sur la situation socio-économique de 2024, les tâches de développement socio-économique, financières et budgétaires de 2025, la surveillance thématique sur la mise en œuvre de la politique de gestion du marché immobilier et du développement du logement social de 2015 à 2023 ; examiner la politique d’investissement du programme cible national de développement culturel, du projet de ligne ferroviaire à grande vitesse Nord-Sud, ainsi que la création de la ville de Huê sous le pouvoir central.

