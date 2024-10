Assemblée nationale : le Vietnam vise une croissance de plus de 7% en 2024

Présentant le Rapport sur les résultats de la mise en œuvre du Plan de développement socio-économique 2024 et du Plan de développement socio-économique prévu pour 2025 à l’ouverture de la 8 e session de la XV e Assemblée nationale (AN), ce lundi 21 octobre à Hanoï, le Premier ministre Pham Minh Chinh a déclaré qu'au cours des derniers mois de l'année, le gouvernement s'efforcerait d'atteindre un taux de croissance annuel du PIB supérieur à 7%.

>> La 8e session de la 15e Assemblée nationale débutera le 21 octobre

>> Ouverture de la 8e session de la XVe Assemblée nationale

>> Le président de l'AN appelle à optimiser les ressources pour le développement du pays

>> Le dirigeant Tô Lâm appelle à adhérer à la réalité dans l’action parlementaire

Photo : VNA/CVN

Selon le Premier ministre, entre janvier et septembre de cette année, le pays a obtenu de nombreux résultats importants dans la plupart des domaines. Il a estimé que sur l'ensemble de l'année, 14 des 15 objectifs seront atteints ou dépassés. L'objectif du PIB par habitant sera atteint si le PIB dépasse 7%. Notamment, l’objectif d’augmentation de la productivité du travail a dépassé l'objectif fixé, après trois ans de stagnation, a dit le Premier ministre.

Il a souligné que la macroéconomie continuait à être stable, l'inflation était maîtrisée, la croissance économique était supérieure à l'objectif fixé et les grands équilibres étaient garantis. En outre, la dette extérieure et le déficit budgétaire de l'État ont été bien contrôlés et inférieurs à la limite autorisée.

La croissance du PIB a atteint 6,82% en neuf mois et devrait atteindre 6,8 à 7% cette année, supérieur à l'objectif fixé par l'AN (6 à 6,5%). L'indice des prix à la consommation (IPC) moyen sur neuf mois a augmenté de 3,88%, a indiqué le chef du gouvernement.

Au cours des derniers mois de l'année, le gouvernement s'efforcera d'atteindre et de dépasser tous les 15 objectifs majeurs ; d’atteindre le taux de croissance du PIB pour l'ensemble de l'année de plus de 7% ; de contrôler l'inflation en dessous de 4,5%. En outre, la croissance du crédit sera d'environ 15%, les recettes budgétaires augmenteront de plus de 10% et le taux de décaissement des investissements publics sera d'au moins 95% du plan.

Photo : VNA/CVN

Le gouvernement continue à revoir et d'améliorer les institutions et de modifier certaines réglementations juridiques existantes ; de réformer radicalement les procédures administratives, d'améliorer l'environnement d'investissement des entreprises ; d'accélérer les projets et travaux nationaux importants et clés ; de lutter contre la corruption et les pratiques malsaines ; d'améliorer la vie des habitants ; de garantir la défense, la sécurité, l’ordre social ; de déployer efficacement les affaires étrangères et l’intégration internationale.

Parmi les 11 tâches et solutions proposées pour 2025, le gouvernement donne la priorité à la promotion de la croissance, au renouvellement des moteurs de croissance traditionnels et à l'encouragement de nouveaux, notamment la transformation numérique, la transformation verte, l'économie circulaire, l'économie de la connaissance..., et aussi à une croissance de crédit de plus de 15%.

Le gouvernement fera des percées plus fortes dans les institutions de développement, devra simplifier résolument les démarches administratives, ainsi que promouvoir la décentralisation... Il s'efforcera d'achever 3.000 km d'autoroutes et de démarrer la construction de la voie ferrée Lào Cai - Hanoï - Hai Phong.

Il élaborera des mécanismes et des politiques pour développer l’électricité, les énergies renouvelables et l’hydrogène ; promouvra les investissements dans le développement des infrastructures agricoles et rurales, en s'adaptant au changement climatique ainsi que des infrastructures numériques nationales, des infrastructures d'innovation...

Photo : VNA/CVN

En outre, le gouvernement favorisera également la restructuration des industries et des domaines associés à la transformation numérique, à la transition verte, à la transformation énergétique juste et durable ; restructurera le secteur agricole vers plus d'efficacité, de durabilité ; déploiera efficacement le projet pour développer un million d'hectares de rizières de haute qualité et à faibles émissions.

Le gouvernement s’attachera également au développement de ressources humaines de haute qualité ; continuera à innover fondamentalement et globalement en matière d’éducation et de formation ; déploiera efficacement des projets pour former 50.000 ingénieurs en semi-conducteurs et des ressources humaines au service du développement des industries de haute technologie...

Il s’efforcera d'éliminer toutes les maisons temporaires et délabrées d'ici fin 2025 et d'achever la construction de plus de 100.000 logements sociaux...

Le Premier ministre a affirmé que le gouvernement agirait de manière décisive pour atteindre les objectifs fixés en vue de faire entrer le pays dans une nouvelle ère.

VNA/CVN