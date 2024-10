Le dirigeant Tô Lâm rencontre les dirigeants des agences centrales des affaires intérieures

Dans l'après-midi du 20 octobre, la Commission centrale des affaires intérieures du Parti a organisé une rencontre avec des dirigeants des agences centrales des affaires intérieures pour encourager leurs efforts et réalisations obtenus et mettre en œuvre de nouvelles politiques visant à prévenir et lutter contre la corruption, le gaspillage et les pratiques malsaines dans les temps à venir.

Photo : VNA/CVN

Phan Dinh Trac, chef de la Commission centrale des affaires intérieures du Parti et vice-président permanent du Comité directeur central pour la prévention et la lutte contre la corruption, le gaspillage et les pratiques malsaines, a souligné que ces derniers temps ces agences s’étaient toujours efforcées de mener à bien toutes les tâches qui leur sont assignées. Le Parti et l'État veillent toujours à diriger les affaires intérieures, à créer des conditions favorables en termes d'installations, d'équipements, de conditions de travail et de ressources humaines... à ces affaires.

S'exprimant lors de la rencontre, le secrétaire général du Parti et président Tô Lâm a souligné que ces derniers temps, les agences des affaires intérieures avaient déployé beaucoup d'efforts, fait preuve d'une grande détermination et obtenu de nombreux résultats très importants, laissant de nombreuses marques remarquables. C'est le résultat et la joie commune des agences des affaires intérieures.

Soulignant leur rôle central dans le maintien de l’ordre et de la discipline sociale, la protection du peuple, du Parti, de l’État et du régime, Tô Lâm a demandé aux dirigeants de ces agences de bien préparer la prochaine réunion de la Permanence du Comité directeur central pour la prévention et la lutte contre la corruption, le gaspillage et les pratiques malsaines. Des sanctions sévères et dissuasives devront être prises à l’encontre des contrevenants, afin de stimuler le développement socio-économique et protéger les intérêts nationaux, a-t-il insisté.

Saluant les résultats obtenus par ces agences, Tô Lâm a souhaité que les dirigeants, notamment ceux nouvellement nommés, poursuivent leurs efforts, leur solidarité, leur coordination pour remplir mieux et plus efficacement leurs responsabilités face aux nouvelles exigences de développement du pays.

VNA/CVN