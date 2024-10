Les relations entre le Vietnam et l'Arabie saoudite se développent heureusement

Les relations entre le Vietnam et l'Arabie saoudite se sont constamment consolidées et développées dans divers domaines au cours des 25 dernières années, depuis l'établissement de leurs relations diplomatiques le 21 octobre 1999.

Au cours des dernières années, les deux parties ont intensifié les échanges de délégations de haut niveau et de tous niveaux. Juste après que la pandémie de COVID-19 ait été maîtrisée, les échanges de délégations ont repris, comme en témoignent la première visite au Vietnam du ministre saoudien des Affaires étrangères, le prince Faisal Bin Farhan Al-Saud, en mars 2022 ; la première consultation politique entre les deux ministères des Affaires étrangères en Arabie saoudite en février 2023 ; et plus récemment le voyage d'affaires du Premier ministre Pham Minh Chinh du 18 au 20 octobre 2023.

Les liens politico-diplomatiques se développent bien

Photo : VNA/CVN

Le voyage d'affaires de Pham Minh Chinh a marqué une percée dans la recherche de nouvelles opportunités de coopération, l'élargissement du marché des biens et services vietnamiens en Arabie saoudite et au Conseil de coopération du Golfe (CCG), et le renforcement de la collaboration dans divers domaines, notamment l'investissement, le commerce, la transition énergétique, la croissance durable, la main-d'œuvre hautement qualifiée, l'industrie halal, les exportations de produits agricoles et aquatiques et le tourisme.

Dans ce cadre, les deux parties ont organisé avec succès le Forum d'affaires Vietnam - Arabie saoudite et signé cinq documents de coopération dans les domaines de la justice, de la diplomatie, de la prévention et du contrôle de la criminalité, du tourisme et de la promotion du commerce.

En outre, les deux pays se sont coordonnés et se sont mutuellement soutenus lors de forums multilatéraux et régionaux. Le Vietnam est prêt à aider l'Arabie saoudite à renforcer sa coopération avec l'ASEAN et à promouvoir la collaboration entre l'ASEAN et le CCG, en fonction du potentiel et des atouts de chaque partie et sur la base du principe de bénéfice mutuel. Dans le même temps, l'Arabie saoudite continue de soutenir les positions de l'ASEAN et du Vietnam dans le traitement des questions régionales et mondiales.

L'Arabie saoudite, premier partenaire

économique du Vietnam au Moyen-Orient

Photo : VNA/CVN

Outre la sphère politique et diplomatique, la coopération économique et commerciale est également un point fort des relations bilatérales. L'Arabie saoudite est actuellement l'un des principaux partenaires économiques du Vietnam au Moyen-Orient, avec des échanges bilatéraux atteignant 2,68 milliards d'USD en 2023 et 2,21 milliards d'USD enregistrés entre janvier et septembre de cette année.

Ces dernières années, de plus en plus d'entreprises saoudiennes ont manifesté leur intérêt et cherché à promouvoir la coopération avec le Vietnam dans divers domaines, notamment le commerce, l'investissement, l'énergie, les ports maritimes, la nourriture halal, le tourisme et l'innovation.

En septembre 2024, l'Arabie saoudite se classait au 79e rang sur 148 pays et territoires investissant au Vietnam, avec huit projets totalisant 8,57 millions d'USD. De nombreuses grandes entreprises et fonds d'investissement saoudiens ont mis en œuvre avec succès de nombreux projets d'investissement direct et indirect au Vietnam, notamment dans l'immobilier, l'énergie et l'acier.

Les deux pays continuent de renforcer leur coopération dans divers domaines tels que l'énergie (pétrochimie et énergie verte), l'investissement, la fabrication, la culture, l'industrie halal, le tourisme et les sports. Le Vietnam ayant publié son projet de renforcement de la coopération internationale pour la construction et le développement de l'industrie halal dans le pays d'ici 2030, la première initiative visant à définir les principales orientations nationales visant à ouvrir le marché prometteur du halal, les deux pays ont de nombreuses opportunités de promouvoir la collaboration, car l'Arabie saoudite est l'un des partenaires et marchés prioritaires du Vietnam pour ce type de produit.

En outre, le Vietnam et l'Arabie saoudite ont un potentiel considérable pour renforcer la coopération agricole. L'Arabie saoudite, avec sa vaste zone désertique et son climat défavorable à l'agriculture, présente une opportunité pour les exportateurs vietnamiens. De nombreuses entreprises saoudiennes s'intéressent actuellement aux produits vietnamiens, en particulier aux produits agricoles et alimentaires, car la nation du Moyen-Orient s'efforce de diversifier ses sources d'approvisionnement pour assurer la sécurité alimentaire.

En ce qui concerne la coopération au développement, le Fonds saoudien pour le développement (SFD) a joué un rôle crucial dans le renforcement du partenariat bilatéral au cours des 25 dernières années. À ce jour, il a accordé des prêts préférentiels totalisant plus de 181 millions d'USD pour 13 projets au Vietnam.

Photo : VNA/CVN

Pour débloquer des capitaux d'investissement au Vietnam, le Fonds public d'investissement d'Arabie saoudite (PIF), doté de 620 milliards d'USD, s'est engagé à allouer davantage de ressources aux grands projets de développement d'infrastructures au Vietnam. De nombreux grands groupes ont exprimé leur intention d'étendre leurs activités d'investissement au Vietnam dans divers secteurs, notamment l'acier, l'acier préfabriqué, la vente au détail, l'agriculture et l'énergie propre, dans le but d'utiliser le Vietnam comme passerelle pour étendre leurs réseaux commerciaux dans d'autres pays de l'ASEAN.

Actuellement, environ 5.000 travailleurs vietnamiens se trouvent en Arabie saoudite. Les deux pays s'efforcent de finaliser un nouvel accord de coopération dans le domaine du travail qui sera signé dans un avenir proche et de contribuer à renforcer les relations bilatérales.

Continuer à porter les liens bilatéraux

à de nouveaux sommets

L'année 2024 marque une étape importante dans les relations entre le Vietnam et l'Arabie saoudite, car les deux pays célèbrent le 25e anniversaire de l'établissement de leurs relations diplomatiques. Avec les réalisations impressionnantes et la volonté et la détermination des deux gouvernements et des deux peuples, la coopération bilatérale continuera de se renforcer et de se développer dans tous les domaines, y compris la diplomatie, l'économie, le commerce, l'investissement, la culture et les échanges entre les peuples, pour le bien commun des deux peuples et pour la paix, la stabilité, la coopération et le développement dans les deux régions et dans le monde.

Photo : VNA/CVN

S'exprimant lors d'une cérémonie pour célébrer la 94e Fête nationale de l'Arabie saoudite (1930-2024) et le 25e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et l'Arabie saoudite, qui s'est tenue le 23 septembre à Hanoï, le vice-ministre des Affaires étrangères Nguyên Minh Hang a déclaré que les 25 ans des relations bilatérales avait favorisé l'amitié et la coopération multiforme entre les deux pays d'une manière plus profonde et plus substantielle.

Elle a proposé que les deux parties continuent d'approfondir leur relation de coopération, de transformer l'admiration mutuelle en résultats tangibles et les aspirations de développement de chaque pays en motivation et en opportunités pour ouvrir de nouveaux domaines de coopération, et de promouvoir conjointement la croissance des deux pays et des deux régions.

L'ambassadeur d'Arabie saoudite au Vietnam, Mohammed Ismaeil A. Dahlwy, a affirmé que son pays et le Vietnam avaient de nombreuses similitudes et que celles-ci constituaient des points forts de la relation solide entre les deux pays.

En ce qui concerne l'avenir, l'Arabie saoudite espère approfondir sa coopération avec le Vietnam dans des domaines tels que la technologie, l'énergie, le développement durable et les échanges interpersonnels, a ajouté le diplomate.

