Près de 98% des pétitions à l’Assemblée nationale ont été traitées

>> Ouverture de la 8e session de la XVe Assemblée nationale

>> La visite du président de l’AN donne un nouvel élan aux relations entre le Vietnam et le Laos

>> Le président de l'AN appelle à optimiser les ressources pour le développement du pays

Photo : VNA/CVN

Lors de la présentation du rapport sur les résultats du règlement des pétitions lors de la 8e session de l’Assemblée nationale en cours à Hanoï, le responsable a déclaré que les questions liées au travail, aux invalides et aux affaires sociales, aux soins de santé, aux transports, à l’agriculture, aux zones rurales, aux ressources naturelles, à l’environnement, à l’éducation et à la formation continuaient d’être les préoccupations des électeurs.

L’Assemblée nationale et ses organes ont résolu les 35 pétitions. Au cours des dernières années, elle a accordé une attention particulière à la construction et au perfectionnement du système juridique afin de trouver des solutions efficaces en temps opportun, créant ainsi un moteur pour le développement socio-économique dans les années à venir.

Entre-temps, le gouvernement, les ministères et les organes centraux ont répondu à 2.112 des 2.162 pétitions, a-t-il poursuivi, ajoutant que des efforts concertés ont été déployés dans ce travail, démontrant leur sens des responsabilités, avec divers problèmes résolus avant les délais impartis et la qualité des réponses améliorée, contribuant à éliminer les obstacles tout en stabilisant et en améliorant les moyens de subsistance locaux.

La Cour populaire suprême et le Parquet populaire suprême ont traité toutes les 27 pétitions dans leur champ de compétence respectif, a-t-il déclaré.

Cependant, Duong Thanh Binh a déclaré que le recueil et la synthèse des pétitions des électeurs de nombreuses délégations de l’Assemblée nationale n’ont pas respecté les délais. En outre, certaines questions relevant de la compétence des autorités locales ont été renvoyées aux organes centraux pour résolution.

Il a exhorté les organes compétents de l’Assemblée nationale à renforcer davantage la surveillance de la délivrance des documents juridiques et les députés à améliorer la qualité du recueil, de la classification et du règlement des pétitions.

Photo : VNA/CVN

Selon un rapport présenté le même jour par le président du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam, Dô Van Chiên, les pertes de récoltes dues au typhon Yagi, les congrès du Parti à tous les niveaux, en particulier le XIVe Congrès national du Parti, la contrebande, l’évasion fiscale, les crimes de haute technologie et la prévention et le contrôle de la corruption figurent parmi les sujets de préoccupation des électeurs qui ont été soumis à cette session.

Le rapport indique que les électeurs ont répondu avec enthousiasme à la campagne visant à éliminer les logements temporaires et délabrés pour les ménages pauvres et quasi pauvres en 2025 et ont exprimé leur joie face à la croissance économique au cours de la période écoulée grâce à la détermination du Parti, du gouvernement et de l’Assemblée nationale à éliminer les goulots d’étranglement pour favoriser le développement socio-économique.

En outre, les électeurs sont convaincus que sous la direction du Parti et de l’État, sous la conduite du secrétaire général et président Tô Lâm, le peuple et l’armée réaliseront avec succès la résolution du XIIIe Congrès national du Parti et prépareront soigneusement les prochains congrès du Parti à tous les niveaux en vue du XIVe Congrès national du Parti pour amener la nation dans une ère d’ascension nationale.

Dans le rapport, le présidium du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam a proposé aux autorités compétentes de publier des documents juridiques pour mettre en œuvre pleinement la politique cohérente du Parti visant à promouvoir les synergies du peuple et à réaliser les objectifs en matière de développement socio-économique, de défense et de sécurité.

VNA/CVN