Le PM préside une conférence en ligne sur le traitement des conséquences du Yagi

Le Premier ministre (PM), Pham Minh Chinh, a présidé le 15 septembre au matin une conférence en ligne des membres permanents du gouvernement avec des représentants des localités touchées par le typhon Yagi pour discuter des solutions urgentes pour surmonter les conséquences de la tempête, aider les personnes et les entreprises à stabiliser la vie et à rétablir la production et les activités commerciales.

>> Le PM donne des instructions sur place pour régler les conséquences des inondations à Yên Bai

>> Le Premier ministre demande de mettre avant tout la vie des populations sinistrées

>> Mesures pour assurer la sécurité du système de digues du Nord

>> Le PM demande d’assurer la fourniture suffisante de biens après le typhon Yagi

Photo : VNA/CVN

L'événement était connecté au Bureau permanent du Comité directeur national pour la prévention et le contrôle des catastrophes naturelles et à 26 villes et provinces du Nord.

Dans l'esprit de "tout pour le peuple, pour le développement du pays", le Premier ministre a demandé aux participants d'examiner la situation, de discuter, de donner des avis et de proposer des tâches et des solutions pour faire face d'urgence aux conséquences, stabiliser rapidement la vie, reprendre la production et les activités commerciales, favorisant ainsi la croissance économique.

Depuis que le super typhon s'est formé et est entré en Mer Orientale, avec un risque d'affecter le continent vietnamien, le Politburo et le gouvernement ont dirigé et suivi de près l'évolution de la situation pour apporter une réponse rapide.

Photo : VNA/CVN

Les dirigeants du Parti, de l'État et les membres du Politburo se sont rendus directement dans les zones touchées pour inspecter et exhorter les efforts pour prévenir, répondre et traiter les conséquences causées par la catastrophe naturelle.

Notamment, le Premier ministre a émis neuf dépêches urgentes ordonnant le travail de prévention, de réponse et de maîtrise des conséquences des typhons ainsi que des inondations, glissements de terrain et inondations subséquentes, assurant la sécurité du réservoir hydroélectrique de Thac Ba dans la province de Yên Bai, de la digue de Hoàng Long dans la province de Ninh Binh et réglementant les réservoirs hydroélectriques des provinces de Lai Châu, Son La et Hoa Binh.

Maîtrise des conséquences de la tempête

Les ministères, secteurs et autorités locales concernés, en particulier les forces clés, ont coordonné étroitement et participé directement à la prévention, à la lutte, à la réponse et à la maîtrise des conséquences de la tempête.

Le public a fait confiance, soutenu et est resté uni dans la mise en œuvre des efforts de prévention, de réponse et de rétablissement des catastrophes conformément aux directives, contribuant ainsi à minimiser les dégâts.

Selon le ministère de l'Agriculture et du Développement rural, le gouvernement, le Premier ministre et les ministères, secteurs et autorités locales concernés ont donné des directives proactives à distance et ont surveillé de près l'évolution de la tempête et des inondations.

Photo : VNA/CVN

Les forces, en particulier l'armée, la police et les forces d'intervention en cas de catastrophe sur le terrain, ont strictement respecté les directives du Premier ministre, guidant ainsi 51.319 bateaux et véhicules de pêche, navires de transport opérant en mer avec 219.913 personnes à quitter les zones dangereuses ou à rester dans des abris sûrs, organisant l'évacuation de 52.979 personnes dans les fermes piscicoles, les tours de guet de l'aquaculture et les maisons fragiles vers des endroits sûrs ; évacuant et relogant 74.526 ménages avec 130.246 personnes dans les zones inondables vers des endroits sûrs.

L'armée a mobilisé 438.275 hommes et 6.642 véhicules pour répondre au typhon, 107.911 hommes et 2.142 véhicules pour faire face aux inondations, aux glissements de terrain et aux crues soudaines.

Parallèlement, plus de 150.000 policiers et soldats ont été mobilisés pour participer aux efforts de réponse et de rétablissement après le typhon Yagi. Les autorités locales, les équipes d'intervention en cas de catastrophe, les syndicats de jeunes et d'autres forces ont également été mobilisés pour mettre en œuvre des mesures de réponse et faire face aux conséquences de la catastrophe.

Les Comités du Parti et les autorités locales ont dirigé efficacement les efforts de communication, en fournissant des informations opportunes au public sur l'évolution de la tempête et des inondations, ainsi que sur les directives du gouvernement, du Premier ministre et des agences d'intervention en cas de catastrophe et de recherche et sauvetage à tous les niveaux, afin de garantir une réponse proactive aux catastrophes naturelles.

Photo : VNA/CVN

Les statistiques locales montrent qu'à 6h00 le 15 septembre, les fortes pluies et les inondations, les glissements de terrain déclenchés par le super typhon Yagi, l'un des plus forts à avoir frappé le Vietnam depuis des décennies, ont fait 281 morts et 67 disparus, et 1.921 blessés. Près de 232.000 maisons ont été endommagées, plus de 190.000 ha de rizières, près de 48.000 ha de cultures et près de 32.000 ha d'arbres fruitiers ont été inondés et dévastés, 3.269 cages de pisciculture ont été détruites ou emportées et plus de 2,6 millions de volailles et de bovins sont morts.

De nombreux magasins, bureaux et écoles ont été décapités et endommagé, de nombreux poteaux électriques et de télécommunications ainsi que des tours de réseau mobile ont été renversés et des arbres urbains ont été déracinés ou cassés. Il y a eu des pannes de courant et des perturbations des communications à Quang Ninh, Hai Phong, Thai Binh, Hai Duong et Hanoi.

VNA/CVN