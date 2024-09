Les dirigeants de l’AN et du gouvernement préparent la 8e session de la 15e législature

Photo : VNA/CVN

Le membre du Politburo, secrétaire de la délégation du Parti de l’Assemblée nationale, le président de l’Assemblée nationale Trân Thanh Mân, et le membre du Politburo, secrétaire du Comité des affaires du Parti au sein du gouvernement, le Premier ministre Pham Minh Chinh, ont coprésidé la réunion.

L’événement a également réuni le membre du Politburo, secrétaire du Comité central du Parti et président du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam Dô Van Chiên ; Nguyên Hoa Binh, membre du Politburo, secrétaire du Comité central du Parti et vice-Premier ministre permanent ; Phan Van Giang, membre du Politburo et ministre de la Défense ; et Luong Tam Quang, membre du Politburo et ministre de la Police.

Dans son discours d’ouverture, le président de l’Assemblée nationale Trân Thanh Mân a souligné la coopération harmonieuse, pratique et efficace entre les organes de l’Assemblée nationale et du gouvernement au cours des dernières années pour préparer divers projets de loi et résolutions, leur demandant d’envoyer les documents aux députés de l’Assemblée nationale au plus tard le 1er octobre 2024.Ils ne devraient pas proposer d’ajouter du contenu à l’ordre du jour de la 8e session après que le Comité permanent de l’Assemblée nationale ait émis la convocation pour la réunion, a-t-il ajouté.

Le typhon Yagi, qui a dévasté la région du Nord, a posé des défis au gouvernement pour concrétiser l’objectif de croissance, assurer la stabilité macroéconomique et maîtriser l’inflation afin de garantir les moyens de subsistance locaux, ce qui demande que la délégation du Parti de l’Assemblée nationale travaillera efficacement avec le Comité des affaires du Parti au sein du gouvernement pour gérer les difficultés du développement socio-économique.

Les organes de l’Assemblée nationale sont prêts à recevoir des propositions et des documents et à examiner le contenu que le gouvernement soumettra à l’Assemblée nationale, tandis que les comités de rédaction et de vérification doivent travailler en étroite collaboration sur les questions qui ne sont pas claires ou suscitent des opinions divergentes.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a suggéré une coordination étroite et efficace entre les ministères et les secteurs et les commissions de l’Assemblée nationale en préparation de la 8e session, soulignant que le travail d’élaboration des lois doit institutionnaliser et concrétiser les lignes directrices et les politiques du Parti, tout en faisant évoluer son approche avec innovation au sein des comités de rédaction et de vérification, afin d’ouvrir un espace propice au développement.

Au cours de la 8e session, qui doit s’ouvrir le 21 octobre, l’Assemblée nationale examinera une série de contenus, dont 29 concernent la législation et 10 autres les affaires socio-économiques, le budget de l’État, la surveillance et le travail du personnel.

VNA/CVN