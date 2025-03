Exposition et projections de films pour célébrer l'anniversaire de la libération du Sud du Vietnam

Le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme du Vietnam a publié un plan d’organisation du programme d’expositions et de projections de films pour célébrer le 50 e anniversaire de la libération du Sud (30 avril 1975 - 30 avril 2025).

Afin de promouvoir largement la signification historique de l’événement, le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme a chargé l’Institut du film vietnamien d'organiser une exposition et des projections de films, en collaboration avec les unités et les organisateurs concernés. Le programme se décline en deux volets : l’exposition intitulée “L'écho de la grande victoire du printemps 1975 dans le cinéma” et des projections de films à Hanoï et à Hô Chi Minh-Ville.

L'exposition mentionnée se tiendra à partir du 5 avril au Parc du 23 Septembre à Hô Chi Minh-Ville. Elle mettra en avant environ 300 photographies tirées de documents d'archives et d'œuvres cinématographiques, illustrant la vie des habitants, le quotidien et le développement de Hô Chi Minh-Ville. Les principaux thèmes de l'exposition seront : “Le cinéma et les moments historiques”, “La campagne Hô Chi Minh - La grande victoire du Printemps 1975 au Vietnam”, et “Saïgon - Hô Chi Minh-Ville à travers le prisme du cinéma".

Cet événement permet non seulement au public de mieux comprendre l’histoire vietnamien mais rend aussi hommage aux immenses contributions des artistes du cinéma durant la période de résistance.

Les projections de films se tiendront ensuite à Hanoï du 21 au 26 avril et à Hô Chi Minh-Ville en avril 2025. Les séances présenteront au public des documentaires et des films traitant de thèmes historiques, de guerres, de vies culturelles ou sociales... pour transmettre les valeurs patrimoniales des documents et archives cinématographiques au grand public.

Mettre en valeur le patriotisme

Le programme visent à exploiter, vulgariser, préserver et diffuser les valeurs historiques et culturelles des documents et matériaux cinématographiques archivés ; suscitant et promouvant ainsi la tradition de patriotisme, d'héroïsme et la volonté de combattre et de vaincre des Vietnamiens dans l’œuvre de construction et de défense du pays.

En outre, il y aura des ateliers entre le public et des réalisateurs, des experts en cinéma et des témoins historiques. Ce sera l’occasion d’éclairer les valeurs historiques, culturelles et idéologiques reflétées dans le cinéma. En parallèle, les jeunes vietnamiens pourront manifester leur gratitude et leur reconnaissance pour les sacrifices de leurs ancêtres, tout en prenant conscience de leur responsabilité dans la préservation et la valorisation des traditions nationales.

