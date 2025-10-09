Les infrastructures de transport, fer de lance du développement

Le vice-ministre de la Construction, Lê Anh Tuân, a récemment mis en avant les progrès significatifs réalisés dans le développement des infrastructures de transport au Vietnam au cours des cinq dernières années, tout en présentant les orientations stratégiques pour le mandat à venir.

Ces déclarations ont été faites lors d'une conférence de presse consacrée aux préparatifs du premier Congrès de l'organisation du Parti au sein du gouvernement, tenue le 9 octobre à Hanoï.

Le vice-ministre Lê Anh Tuân a souligné que le développement des infrastructures, notamment de transport, constituait toujours une tâche primordiale, pionnière et vitale pour l’économie nationale. Il a affirmé que la croissance économique et l’expansion de l’espace de développement du pays étaient étroitement liées à l’avancement des infrastructures, rappelant que le XIIIe Congrès national du Parti a identifié trois percées stratégiques, dont les infrastructures de transport.

La période 2020-2025 a été marquée par des avancées notables. Plus de 3.000 km d’autoroutes ont été achevés, tandis que la première phase de l’aéroport international de Long Thành a été lancée et menée à bien. Deux ports internationaux de premier plan, Lach Huyên et Cai Mep, désormais capables d’accueillir les plus grands porte-conteneurs du monde, sont entrés en service.

En milieu urbain, les lignes de métro Cat Linh-Hà Dông et Bên Thành-Suôi Tiên ont été mises en exploitation, de même que la section aérienne de la ligne Nhon-gare de Hanoï. En outre, plusieurs propositions d’investissement pour de grands projets ferroviaires nationaux ont été approuvées, traduisant une vision globale du développement des infrastructures.

Le vice-ministre a également partagé cinq leçons essentielles tirées de cette période fructueuse. Pour le prochain mandat, le ministère de la Construction s’engage à poursuivre l’innovation législative afin de répondre aux nouvelles exigences. Une attention particulière sera accordée aux infrastructures de transport, avec l’achèvement des planifications nationales et techniques spécialisées.

La priorité ira à l’allocation des ressources pour les infrastructures clés : autoroutes, aéroports de transit, lignes ferroviaires à grande vitesse, infrastructures urbaines intelligentes et espaces souterrains urbains. Cette stratégie reposera sur une combinaison flexible d’investissements publics, d’emprunts et de ressources issues de l’exploitation foncière..

Le ministère donnera la priorité aux projets de construction verte, aux transports à faibles émissions, à l'utilisation de matériaux recyclés et à l'efficacité énergétique. Simultanément, il cherchera à saisir les opportunités offertes par les initiatives internationales et les accords de libre-échange pour attirer les investissements dans les technologies de pointe et les technologies vertes, en accord avec un modèle d'économie verte et de développement durable.

Par ailleurs, des mécanismes et des politiques seront proposés pour attirer davantage d’investissements sociaux et lever les obstacles administratifs, afin d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des ressources publiques et de mobiliser les capitaux privés, en accord avec la Résolution N°68 du Bureau politique. Le ministère entend aussi renforcer la formation de ressources humaines hautement qualifiées, notamment dans le domaine du chemin de fer à grande vitesse, du transport ferroviaire urbain et des applications des technologies numériques et vertes.

Enfin, l’intégration internationale sera intensifiée, avec l’étude et la proposition de participation à des projets régionaux d’infrastructures de transport, contribuant à l’établissement d’un réseau moderne, synchrone et efficace, a-t-il conclu.

