Une banque malaisienne qualifie le marché vietnamien de "pôle d'attraction" pour les flux de capitaux étrangers

Le Vietnam a été le seul marché à enregistrer des entrées nettes de capitaux étrangers sur son marché financier au cours de la semaine se terminant le 13 mars, attirant 46,4 millions de dollars américains.

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Photo : VNA/CVN

Le Vietnam a été le seul marché à enregistrer des entrées nettes de capitaux étrangers sur son marché financier au cours de la semaine se terminant le 13 mars, attirant 46,4 millions de dollars américains et mettant fin à deux semaines consécutives de ventes nettes, selon la banque d'investissement malaisienne MBSB Investment Bank Bhd.

Cette évaluation a été mise en évidence dans le rapport sur les flux de capitaux de la banque, publié le 16 mars et basé sur des données compilées sur une période d'une semaine.

Le rapport note que ces entrées de capitaux sont intervenues alors que les autorités vietnamiennes ont simultanément mis en œuvre des mesures fiscales et des ajustements de l'offre pour stabiliser les prix des carburants sur le marché intérieur, dans un contexte de volatilité des prix mondiaux du pétrole. Le gouvernement a utilisé le fonds de stabilisation des prix des carburants, réduit les droits de douane à l'importation au titre de la nation la plus favorisée (NPF) sur certains produits pétroliers et mobilisé environ 4 millions de barils de pétrole auprès de ses partenaires pour garantir l'approvisionnement à court terme.

Parallèlement, les investisseurs étrangers ont prolongé une série de quatre semaines de ventes nettes sur huit marchés asiatiques, pour un total de sorties de capitaux atteignant 16,8 milliards de dollars. Taïwan (Chine) a enregistré les plus importantes sorties nettes de capitaux étrangers de la région, à hauteur de 6,99 milliards de dollars.

En Malaisie, les investisseurs étrangers ont également repris les ventes nettes après une semaine d'achats nets.

VNA/CVN