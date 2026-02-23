Les flux de capitaux étrangers devraient rebondir sur le marché boursier

Les réformes structurelles, la stabilité du taux de change et des valorisations attractives transforment le sentiment des investisseurs étrangers à l’égard du Vietnam en 2026.

Selon EBC Financial Group, société internationale de courtage et de conseil en macro-investissement, les capitaux étrangers devraient progressivement revenir sur le marché boursier en 2026, à mesure que la stabilité des taux de change s’améliorera, que les valorisations resteront attractives et que les perspectives de redressement du marché deviendront plus concrètes.L

Photo : VNA/CVN

"L’ampleur des ventes nettes étrangères de l’année dernière doit être replacée dans le contexte de la restructuration des portefeuilles mondiaux", a déclaré Samuel Hertz, directeur Asie-Pacifique chez EBC Financial Group.

Les investisseurs cherchaient à éviter un double risque : le risque de valorisation des actions, aggravé par les pertes de change liées à la conversion du dông vietnamien en dollar américain dans un contexte de dollar fort et de taux d’intérêt élevés. Cette dynamique commence désormais à s’inverser.

Malgré des sorties nettes de capitaux étrangers de près de 5 milliards de dollars américains en 2025, l’indice VN-Index a progressé de plus de 40%, soutenu par la liquidité intérieure et la solidité des résultats des entreprises. Le volume des échanges a fréquemment dépassé 50 billions de dôngs (1,9 milliard de dollars américains) par séance, faisant du Vietnam l’un des marchés les plus actifs d’Asie du Sud-Est.

EBC prévoit que la volatilité du taux de change entre le dollar américain et le dông vietnamien se réduira à environ 1,5-2,0% en 2026, diminuant considérablement l’incertitude liée au change – souvent le premier critère de risque pour les fonds internationaux. Parallèlement, la croissance des bénéfices projetée de 16 à 20% et les taux de dépôt de 6,0 à 6,5% contribuent à redonner au Vietnam son attrait en termes de rendement ajusté au risque.

"Même avec des hypothèses de change prudentes, le Vietnam offre l’un des profils de rendement ajusté au risque les plus attractifs de la région, grâce à une croissance des bénéfices à deux chiffres", a déclaré Hertz.

Les facteurs structurels sont également au rendez-vous. SSI Research a noté que le Vietnam aborde l’année 2026 avec les conditions les plus favorables jamais observées pour une reclassification des indices MSCI, avec une forte probabilité d’être placé sur la liste de surveillance en juin 2026.

Une étape cruciale a été franchie le 3 février avec la publication par le ministère des Finances de la circulaire n°08/2026/TT-BTC, facilitant l’accès au marché pour les investisseurs étrangers tout en renforçant les règles de règlement et les normes opérationnelles.

Cette circulaire autorise les investisseurs étrangers à passer des ordres par l’intermédiaire de courtiers internationaux sans ouvrir de compte auprès de sociétés de bourse vietnamiennes, tout en maintenant le règlement via la Société vietnamienne de dépôt et de compensation de valeurs (VSDC). Elle supprime également les restrictions relatives aux actions négociables dans le cadre du mécanisme de non-préfinancement (NPF), un avantage majeur pour les fonds indiciels.

Bien que principalement conçues pour répondre aux critères de FTSE Russell en vue de l’accession du Vietnam au statut de marché émergent secondaire en septembre 2026, ces réformes répondent également aux préoccupations de longue date de MSCI concernant l’accessibilité, la fiabilité du règlement et la transparence.

Les restrictions relatives à la participation étrangère se sont nettement améliorées depuis 2025, un plus grand nombre de grandes capitalisations ayant autorisé la détention de 100% de leur capital par des investisseurs étrangers. Ceci a élargi l’univers d’investissement et approfondi le marché, notamment au Service des transactions boursières de Hô Chi Minh-Ville (HoSE).

Selon EBC Financial Group, les valorisations constituent un atout supplémentaire. Le marché se négocie actuellement avec un ratio cours/bénéfice prévisionnel 2026 d’environ 12,7, bien inférieur à la moyenne quinquennale de 14,5 et à celui de ses concurrents régionaux comme la Thaïlande et l’Indonésie.

Par ailleurs, SSI a également souligné la structure du flottant relativement saine et transparente du Vietnam comme un avantage comparatif, en particulier suite à la récente analyse par MSCI de la méthodologie de calcul du flottant indonésien, qui a soulevé des inquiétudes quant à une éventuelle reclassification.

Un soutien accru de la part de la troisième vague d’introductions en bourse au Vietnam est à prévoir, qui devrait concerner les secteurs du commerce de détail, de la logistique, de la santé, de l’industrie manufacturière et des infrastructures numériques.

Des entreprises telles que Bach Hoa Xanh, Long Châu et Viettel IDC attirent l’attention des investisseurs. Les réformes institutionnelles mises en œuvre dans le cadre du décret 245 simplifient également les procédures d’introduction en bourse et réduisent les risques d’exécution pour les fonds étrangers.

Avec la mise en place du système de négociation KRX et le développement d’un modèle de compensation par contrepartie centrale (CCP), les analystes estiment que le marché vietnamien passe du stade des simples anticipations à celui de progrès institutionnels concrets.

Si la recommandation d’achat de FTSE Russell se confirme en septembre et que MSCI place le Vietnam sur sa liste de surveillance en juin, les capitaux étrangers pourraient commencer à revenir dès le premier semestre 2026, avant même le calendrier officiel de reclassification.

VNA/CVN