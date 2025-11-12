Un Vietnamien honoré à Saint-Pétersbourg pour ses contributions à la coopération internationale

Le 11 novembre, à Saint-Pétersbourg (Russie), le gouverneur Alexander Beglov a remis des distinctions et titres honorifiques d’État à des citoyens ayant apporté d’importantes contributions au développement de la ville.

Le Docteur Nguyên Quôc Hung, directeur du Fonds "Tradition et Amitié" et vice-président de l’Union des associations des Vietnamiens en Fédération de Russie, a été le seul étranger à recevoir l’insigne d’honneur « Pour des mérites particuliers dans la coopération internationale ».

Photo : VNA/CVN

Cette distinction témoigne de la haute appréciation des autorités de Saint-Pétersbourg envers les efforts du Fonds « Tradition et Amitié » et de la communauté vietnamienne en Russie dans la diplomatie populaire, contribuant à renforcer la coopération mutuellement bénéfique entre Saint-Pétersbourg et les localités vietnamiennes.

Nguyên Quôc Hung a exprimé sa fierté et ses remerciements aux autorités de Saint-Pétersbourg, aux organismes compétents et notamment au Comité des relations extérieures de la ville, pour leurs contributions importantes au développement des relations avec le Vietnam.

Ces dernières années, le Comité des relations extérieures de Saint-Pétersbourg a activement promu la coopération à travers de nombreuses initiatives, en organisant des conférences, forums et échanges entre les dirigeants, entreprises et organisations sociales des deux parties.

L’insigne d’honneur « Pour des mérites particuliers dans la coopération internationale », créé par le gouverneur Alexander Beglov en vertu d’un décret de 2021, récompense les réalisations exceptionnelles dans le domaine de la coopération internationale. Ce prix peut être attribué non seulement aux citoyens russes, mais aussi aux étrangers et aux apatrides.

VNA/CVN