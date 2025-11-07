Promouvoir la coopération interparlementaire entre le Vietnam et la Fédération de Russie

Le vice-président de l’Assemblée nationale du Vietnam, Nguyên Khac Dinh, a présidé le 7 novembre après-midi, à Hanoï, une réunion en ligne entre le Groupe des parlementaires d’amitié Vietnam - Russie de l’Assemblée nationale du Vietnam et le Groupe de coopération avec l’Assemblée nationale du Vietnam du Conseil de la Fédération de Russie.

Cette réunion visait à échanger sur les préparatifs de la prochaine visite au Vietnam du Groupe de coopération avec l’Assemblée nationale du Vietnam du Conseil de la Fédération de Russie, ainsi que sur d’autres sujets connexes.

Photo : VNA/CVN

Lors de la réunion, le vice-président Nguyên Khac Dinh a remercié Andrey Vladimirovich Yatskin, premier vice-président du Conseil de la Fédération et président du Groupe de coopération avec l’Assemblée nationale du Vietnam, pour son message de félicitations adressé à l’occasion du 80e anniversaire de la Fête nationale de la République socialiste du Vietnam. Il a également salué l’initiative d’organiser cette réunion en ligne, illustrant l’esprit de coopération proactive, concrète et régulière entre les deux organes législatifs.

Concernant la visite prochaine au Vietnam du Groupe de coopération du Conseil de la Fédération, Nguyên Khac Dinh a exprimé le souhait que les deux parties parviennent rapidement à un accord sur le calendrier. Il a affirmé que l’Assemblée nationale du Vietnam était prête à coopérer afin d’assurer les meilleures conditions pour le séjour de la délégation, garantissant des échanges substantiels et efficaces. Les représentants des deux groupes parlementaires d’amitié continueront de discuter en détail des questions de contenu, de logistique et d’organisation, avant de soumettre leurs propositions respectives aux présidents de groupe pour validation officielle.

Le vice-président Nguyên Khac Dinh s’est dit convaincu que cette visite contribuera à resserrer davantage les liens entre les deux organes législatifs et les peuples des deux pays, tout en ouvrant de nouvelles perspectives de coopération concrète et efficace.

Lors de la réunion, Andrey Vladimirovich Yatskin a exprimé sa sympathie envers les pertes humaines et matérielles subies récemment par le peuple vietnamien à la suite des tempêtes et des inondations. Il a souligné que le partenariat stratégique intégral Vietnam–Russie avait continué de se développer positivement ces dernières années, comme en témoignent les visites de haut niveau, les échanges de délégations à différents échelons et les réunions bilatérales, y compris celle de ce jour. Il a rappelé que l’année 2025 marquera le 75e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et la Russie (30 janvier 1950 - 30 janvier 2025).

Le premier vice-président du Conseil de la Fédération a réaffirmé que la coopération interparlementaire constitue l’un des piliers essentiels des relations d’amitié entre les deux pays et ne cesse d’être consolidée. En 2024, le président de l’Assemblée nationale vietnamienne, Trân Thanh Mân, et la présidente du Conseil de la Fédération, Valentina Ivanovna Matvienko, ont signé un accord de coopération entre les deux institutions législatives.

Remerciant. Andrey Vladimirovich Yatskin pour ses paroles de solidarité, Nguyên Khac Dinh a souligné que ces sentiments sincères illustrent la profonde amitié, la solidarité et la confiance politique mutuelle entre les deux nations. Il a salué les contributions du Conseil de la Fédération à la diplomatie parlementaire et au renforcement des relations d’amitié entre le Vietnam et la Russie.

Le vice-président Nguyên Khac Dinh a indiqué que l’accord de coopération entre les deux assemblées comprend dix domaines de collaboration et vingt-cinq activités spécifiques. Trân Thanh Mân a chargé les organes compétents de l’Assemblée nationale vietnamienne d’assurer le suivi de sa mise en œuvre, et de nombreux résultats positifs ont déjà été enregistrés.

Pour sa part, Andrey Yatskin a partagé le souhait que les deux parties continuent de promouvoir, dans les temps à venir, une coopération interparlementaire plus approfondie, concrète et efficace, contribuant ainsi à consolider le partenariat stratégique intégral entre le Vietnam et la Fédération de Russie.

VNA/CVN