Projet de documents du XIVe Congrès national du Parti

Les intellectuels vietnamiens en Allemagne apportent leurs contributions

L’ambassade du Vietnam en République fédérale d’Allemagne a organisé le 8 novembre, un colloque destiné à recueillir les avis et propositions des intellectuels et entrepreneurs vietnamiens résidant en Allemagne sur le projet de documents du XIV e Congrès national du Parti communiste du Vietnam (PCV).

Photo : VNA/CVN

L’événement a réuni de nombreux experts, scientifiques, enseignants, doctorants et hommes d’affaires d’origine vietnamienne, témoignant de leur attachement au pays d’origine et de leur volonté de contribuer au développement durable du Vietnam.

Dans son allocution d’ouverture, l’ambassadeur du Vietnam en Allemagne, Nguyên Dac Thành, a souligné que le Parti et l’État attachaient toujours une grande importance aux opinions constructives de la diaspora, en particulier des intellectuels, des spécialistes et des entrepreneurs, détenteurs de connaissances modernes, d’expériences internationales et d’un profond patriotisme. Selon lui, ces contributions précieuses constituent une source de ressources intellectuelles importante pour affiner les orientations de développement et renforcer l’intégration internationale du Vietnam.

Les participants ont unanimement salué la qualité du projet de documents du XIVe Congrès, estimant qu’il reflète un esprit de synthèse, de concision et de vision stratégique claire pour la nouvelle phase de développement national. Les grands thèmes tels que la croissance verte, l’éducation, la science et la technologie (S&T) ou encore la culture y sont abordés de manière logique et cohérente, traduisant la sagesse collective de l’ensemble du Parti et du peuple.

Le Professeur, Docteur ès sciences Nguyên Xuân Thinh, président par intérim de la Fédération des associations vietnamiennes en Allemagne et président du Réseau d’innovation Vietnam - Allemagne (VGI), a salué la transparence et l’esprit d’ouverture du Parti, qui a publié tôt les projets de documents afin de recueillir les avis du peuple, y compris ceux des Vietnamiens à l’étranger. Il a proposé que le projet accorde une attention particulière au développement de l’économie et de l’énergie vertes, considérées comme piliers de la stratégie nationale, tout en encourageant les technologies de l’hydrogène vert, l’architecture durable et la création d’espaces urbains respectueux de l’environnement. Le professeur a également recommandé de prioriser les investissements dans les infrastructures stratégiques du Delta du Mékong, région clé pour la sécurité alimentaire et écologique du pays, en lien avec la transition énergétique et l’adaptation au changement climatique.

Dans le domaine de l’éducation, le Docteur Nguyên Thai Chinh a suggéré de remplacer l’expression "au niveau régional et mondial" par "en cohérence", mettant l’accent sur le principe de "placer l’apprenant au centre" dans toutes les activités éducatives. Il a aussi souligné la nécessité d’investir de manière ciblée dans certaines universités orientées vers la recherche afin d’en faire de véritables centres de science, de technologie et d’innovation, tout en évitant une répartition trop dispersée des ressources.

Représentant la jeune génération, Nguyên Bang Tu, Doctorante et vice-présidente de l’Association des étudiants vietnamiens en Allemagne, a proposé la création d’un portail national des ressources humaines pour faciliter la mise en relation entre les jeunes intellectuels vietnamiens de l’étranger et les opportunités d’emploi au Vietnam. Elle a également appelé à l’élaboration d’un cadre national de compétences numériques et à une réforme de l’évaluation des compétences dans l’éducation, en adéquation avec les exigences de l’ère numérique.

Par ailleurs, le Docteur Nguyên Viêt Tuân, expert en technologies de l’information au groupe Tentamus, a recommandé de s’inspirer du modèle allemand de gestion de projets afin d’optimiser les investissements en science et technologie. De son côté, Nguyên Son Thu, président de l’Association "Pont Vietnam - Allemagne", a proposé de fixer des objectifs plus concrets dans la coopération économique extérieure avec l’Allemagne et l’Union européenne.

En ce qui concerne la culture, le professeur, Docteur ès sciences Nguyên Hông Thai de l’Université de Stettin a salué l’orientation visant à bâtir une culture vietnamienne avancée et profondément imprégnée d’identité nationale, reposant sur les systèmes de valeurs du pays, de la famille et de l’homme vietnamien.

Clôturant le colloque, l’ambassadeur Nguyên Dac Thành a exprimé sa haute appréciation des contributions constructives, empreintes de responsabilité et de vision stratégique des intellectuels et entrepreneurs vietnamiens à l’étranger. Il a affirmé que, fidèle à l’esprit "La Patrie comme point d’ancrage, la diaspora comme ressource précieuse", la communauté intellectuelle vietnamienne en Allemagne continuerait d’accompagner la nation, en apportant des idées et initiatives concrètes au service d’un Vietnam prospère et heureux.

