XIVe Congrès national du Parti

Valoriser l’intelligence et l’aspiration de la diaspora au service de la nation

En vue du XIV e Congrès national du Parti, la communauté vietnamienne résidant à l’étranger participe activement à la contribution dé opinions au projet de document du Congrès, témoignant d’un sens aigu de responsabilité, d’un attachement profond à la Patrie et du désir de mettre son intelligence au service du développement national.

Les propositions réfléchies des Vietnamiens de nombreux pays et territoires visent à perfectionner le contenu du document, afin de valoriser l’intelligence et l’aspiration au service de la Patrie de cette communauté de plus de six millions de personnes, contribuant ainsi au développement du pays dans la nouvelle phase.

Affirmer le rôle de la culture

Soutenant la mission indiquée dans le projet de document : "Développer les ressources humaines et faire de la culture une véritable fondation et un moteur essentiel pour un développement rapide et durable du pays", la Dr. Hông Hà, ethnologue et ressortissante vietnamienne en France, messager de la langue vietnamienne à l’étranger 2025, a souligné qu’il s’agit d’une vision stratégique, affirmant la place importante de la culture dans le développement durable du pays.

Pour concrétiser cette vision au sein de la communauté vietnamienne à l’étranger, elle propose des mesures systémiques et innovantes, afin de mettre en œuvre en profondeur l’Esprit de la Conclusion 12-KL/TW du Comité central sur le travail auprès des Vietnamiens à l’étranger dans le nouveau contexte, notamment dans la préservation et la promotion de l’identité culturelle et la diffusion de la "puissance douce" du Vietnam.

Selon elle, la langue est le vecteur de la culture. Investir dans l’enseignement du vietnamien à l’étranger doit être considéré comme une mission stratégique et fondamentale pour préserver l’identité nationale. Elle propose que l’État continue d’investir de manière adéquate, notamment dans l’élaboration de manuels modernes adaptés aux jeunes générations à l’étranger. L’utilisation des technologies, la création de jeux interactifs pour l’apprentissage du vietnamien et la mise en place d’un système de formation et de reconnaissance des enseignants de vietnamien à l’étranger sont également recommandées.

Parallèlement à la langue, la Dr. Hông Hà suggère la création d’un "écosystème culturel numérique national". Dans le contexte de la mondialisation, des outils tels qu’une bibliothèque numérique nationale, un musée historique 3D, des archives de films, musique et arts, permettront aux jeunes générations vietnamiennes à l’étranger d’accéder facilement et de manière moderne à l’histoire et à la culture nationale, offrant un moyen efficace de se reconnecter à leurs racines à l’ère numérique.

Dans le même esprit, Nguyên Thi Thanh Huong, résidant au Laos, souligne que préserver et diffuser l’identité culturelle vietnamienne au sein de la diaspora reflète non seulement la fierté nationale mais renforce aussi les relations d’amitié spéciales entre le Vietnam et le Laos. Elle souhaite que le Parti et l’État mettent en œuvre davantage de politiques concrètes pour encourager les jeunes à apprendre le vietnamien, participer aux célébrations et festivals traditionnels à l’étranger, afin de mieux comprendre et s’approprier leurs racines.

Valoriser l’intelligence et l’aspiration des jeunes de la diaspora

Nguyên Duy Anh, directeur de l’École de japonais GAG et président de l’Association des Vietnamiens à Fukuoka (Japon), membre du Comité central de l’Union de la Patrie du Vietnam, souligne que le développement des ressources humaines et de la culture est étroitement lié aux Vietnamiens à l’étranger. Il propose d’élargir les programmes d’échanges sur le terrain, le volontariat, les camps d’été pour start-ups et les recherches appliquées pour la jeunesse de la diaspora.

Il rappelle que la jeune génération de la diaspora possède un double avantage : éducation internationale moderne et enracinement dans la culture vietnamienne. Cela permet de transmettre la volonté de progrès national de génération en génération, avec fierté des origines et contribution active au futur du pays.

Mobiliser les ressources stratégiques de la diplomatie populaire

La Dr. Trân Hai Linh, membre du Comité central de l’Union de la Patrie du Vietnam et présidente de l’Association des Entrepreneurs et Investisseurs Vietnam - République de Corée, exprime son accord sur l’objectif de "renforcer la mise en œuvre cohérente et créative des activités diplomatiques et de l’intégration internationale de manière large, complète et efficace".

Elle estime que la diaspora vietnamienne constitue une ressource stratégique de la diplomatie populaire, contribuant à : promouvoir l’image nationale, construire et renforcer la "puissance douce" du Vietnam, et protéger les intérêts nationaux dans un environnement concurrentiel. Les entrepreneurs vietnamiens à l’étranger peuvent améliorer la compétitivité des entreprises vietnamiennes en facilitant l’accès aux marchés, la coopération technologique, la transformation numérique, le développement durable et l’intégration dans les chaînes de valeur nationales, en particulier dans des secteurs où le Vietnam possède un avantage : industrie manufacturière, logistique, commerce électronique, agriculture high-tech, tourisme et services de qualité.

Pham Khanh Nam, résidant en Allemagne, souligne que dans un contexte de mondialisation profonde, les plus de six millions de Vietnamiens à l’étranger représentent une ressource stratégique majeure. Il propose d’établir des mécanismes de coordination flexibles entre les représentations diplomatiques et les associations de la diaspora pour déployer efficacement les programmes de diplomatie populaire, culturelle, éducative et économique. Il recommande également le développement du réseau des "ambassadeurs populaires" afin que chaque Vietnamiens à l’étranger devienne un relais fiable et un ami proche du Vietnam sur la scène internationale, et de promouvoir l’image d’un Vietnam intégré, humain et innovant à travers des échanges culturels et économiques, des expositions scientifiques et des coopérations éducatives.

Les contributions de la diaspora témoignent de la responsabilité, de l’attachement à la patrie et de la volonté de mettre son intelligence et son énergie au service du développement national, enrichissant et complétant le projet de document du 14e Congrès du Parti, pour un Vietnam durable, pacifique, prospère et riche de sa culture.

