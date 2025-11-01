Consultations et soins médicaux humanitaires pour les habitants du Sud du Cambodge

L'ambassade du Vietnam au Cambodge, en coopération avec l'hôpital Cho Rây de Phnom Penh et l'Association Khmer-Vietnam de la province de Takeo, a organisé le 1 er novembre un programme de consultations et de soins médicaux gratuits pour les Cambodgiens, dont ceux d'origine vietnamienne, en difficulté.

Photo : VNA/CVN

L'objectif est d'aider les habitants à accéder à des services médicaux de qualité et d'alléger leurs charges de soins.

L'événement s'est tenu au siège de l'Association Khmer-Vietnam de Takeo, dans la ville de Daun Keo. Environ 500 personnes ont bénéficié d'examens médicaux, de médicaments gratuits et de dons humanitaires.

L'ambassadeur du Vietnam au Cambodge, Nguyên Minh Vu, a salué la coopération de l'hôpital Cho Rây de Phnom Penh dans les efforts visant à protéger la santé des habitants cambodgiens et de la communauté d'origine vietnamienne au cours de ces derniers temps. Il a souligné que cette activité illustre l'étroite coopération sanitaire entre les deux pays et constitue une action humanitaire concrète, contribuant à l'amélioration de la santé de la population.

Cette initiative contribue également au renforcement du système de santé publique promu par le gouvernement royal du Cambodge. Il s'agit d'une action concrète et utile, organisée chaque année.

Le diplomate a exprimé le souhait que l'hôpital Cho Rây de Phnom Penh poursuive ces initiatives dans d'autres provinces, tout en encourageant les Cambodgienne et la communauté d'origine vietnamienne à renforcer leur solidarité et leur contribution à l’amitié traditionnelle entre les deux nations.

Selon le Dr. Tôn Thanh Trà, directeur général de l'hôpital Cho Rây de Phnom Penh, il s'agit de la 14ᵉ mission humanitaire de ce type. L'hôpital mène deux campagnes similaires chaque année dans différentes localités, avec la participation bénévole de son personnel et le soutien de partenaires.

Le vice-gouverneur de la province de Takeo, Sut Khon, a salué une initiative conforme à la politique du gouvernement royal cambodgien en faveur de la santé publique, témoignant de l'amitié et de la solidarité durables entre les peuples vietnamien et cambodgien.

Depuis plusieurs années, l'ambassade du Vietnam au Cambodge, l'hôpital Cho Rây de Phnom Penh et l'Association Khmer-Vietnam mènent régulièrement des programmes gratuits de soins, de distribution de médicaments et de dons au profit de la communauté d'origine vietnamienne et des habitants cambodgiens, notamment dans les zones frontalières et reculées. Ces actions solidaires contribuent à améliorer la santé communautaire et à rapprocher les deux peuples.

