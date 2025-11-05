Remise de l’Ordre de l’Amitié à un ami russe du Vietnam

L’ambassadeur du Vietnam en Russie, Dang Minh Khôi, a présidé le 4 novembre à Moscou, au nom du président vietnamien, la cérémonie de remise de l’Ordre de l’Amitié, la plus haute distinction honorifique vietnamienne décernée à des ressortissants étrangers, à Anatoli Dmitrievitch Artamonov, président de la Commission du budget et du marché financier du Conseil de la Fédération (Sénat) de Russie, ancien gouverneur de l’oblast de Kaluga.

Dans son allocution, l’ambassadeur Dang Minh Khôi a souligné que la décision du président vietnamien de décerner l’Ordre de l’Amitié à Anatoli Dmitrievitch Artamonov traduit la reconnaissance et la haute appréciation du Vietnam pour ses contributions remarquables au développement des relations de coopération entre l’oblast de Kaluga et le Vietnam, permettant ainsi de consolider et d’approfondir le partenariat stratégique intégral entre les deux pays.

En sa qualité d’ancien gouverneur de l’obslat de Kaluga, puis dans ses fonctions actuelles, Anatoli Dmitrievitch Artamonov s’est toujours montré attentif et actif dans le soutien et la promotion du projet d’investissement du groupe TH, l’un des projets clés du Vietnam en Russie, dès ses premières étapes.

En réponse, Anatoli Dmitrievitch Artamonov a exprimé sa profonde gratitude aux dirigeants vietnamiens pour cette marque de reconnaissance. Il a souligné que, dans le contexte géopolitique complexe actuel, le partenariat stratégique intégral entre la Russie et le Vietnam s’affirme à travers des échanges positifs à tous les niveaux. Le Conseil de la Fédération accorde une importance particulière au renforcement de la coopération avec l’Assemblée nationale du Vietnam, notamment dans l’échange d’expériences et la coordination d’actions au sein des forums internationaux.

Il a partagé ses impressions sur les réalisations du Vietnam contemporain. D’un pays ayant reçu une aide importante de l’Union soviétique pendant la guerre, le Vietnam, après sa victoire et la réunification du pays malgré de nombreuses difficultés, a su définir des stratégies de développement économique judicieuses, couronnées de succès et saluées dans le monde entier. La Russie, a-t-il indiqué, s’intéresse aujourd’hui à ces expériences afin d’en tirer des enseignements applicables à sa propre réalité.

Selon lui, le Vietnam renforce désormais sa position dans la production à haute technologie, devenant non seulement une porte d’entrée, mais aussi un pilier essentiel dans la stratégie d’ouverture et de coopération de la Russie envers l’Asie.

La remise de cette haute distinction vietnamienne à un ami fidèle et à un acteur engagé de la coopération bilatérale revêt une signification particulière à l’occasion du 75ᵉ anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et la Russie, illustrant l’amitié sincère et durable entre les deux peuples et les deux nations.

VNA/CVN