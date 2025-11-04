L’intelligentsia vietnamienne en Russie salue la vision stratégique du Parti

En présentant leurs avis sur les projets de documents du XIVᵉ Congrès national du Parti, plusieurs intellectuels vietnamiens de la diaspora en Russie ont exprimé leur confiance dans la vision et la détermination stratégique du Parti, soulignant la cohérence et la portée des orientations politiques et socio-économiques présentées.

Photo : VNA/CVN

Le Docteur en économie Nguyên Quôc Hung, vice-président de l’Union des organisations des Vietnamiens en Russie, a pleinement approuvé les projets de documents, qu’il juge soigneusement élaborés, structurés et logiques. Selon lui, les textes reflètent fidèlement les points de vue et la vision des dirigeants du Parti et de l’État dans tous les domaines.

Il a particulièrement insisté sur l’évaluation précise du contexte international et sur la capacité des documents à identifier les changements contemporains à l’échelle mondiale, ainsi que les opportunités et les défis qui en découlent.

Il a également souligné la valorisation historique de la diplomatie, désormais placée au même niveau que la sécurité et la défense, et la reconnaissance du rôle important de la diplomatie scientifique et technologique.

Pham Thanh Xuân, membre du présidium de l’Union des organisations des Vietnamiens en Russie, a mis en avant la concision et la pertinence des projets de documents, ainsi que leur approche pratique, centrée sur la vie quotidienne des citoyens.

Elle a salué la prise en compte des Vietnamiens résidant à l’étranger, qui constituent une communauté de plus de 6 millions de personnes dans plus de 130 pays et territoires, et a souligné l’importance d’intégrer cette diaspora dans le développement national.

Elle a également encouragé une participation accrue des femmes vietnamiennes vivant à l’étranger à la vie politique, sociale et culturelle, notamment à travers des instances consultatives et représentatives nationales.

Les deux intellectuels ont relevé l’ampleur et la profondeur de la consultation publique menée par le Parti sur tous les supports disponibles, y compris les réseaux sociaux, reflétant ainsi une approche centrée sur la population.

Ils ont exprimé leur volonté de continuer à accompagner le Parti et l’État dans le développement national, pour une nouvelle ère de prospérité.

VNA/CVN