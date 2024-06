Les usines de Samsung au Vietnam réalisent 1,2 milliard d'USD de bénéfice net

Photo : VNA/CVN

Dans un récent rapport sur les résultats financiers, Samsung Electronics a enregistré une augmentation de 13% de son chiffre d'affaires mondial sur la même période, pour atteindre environ 54 milliards d'USD. Il convient de noter que ses bénéfices ont quadruplé pour atteindre près de 5,1 milliards d'USD.

Parmi ses usines opérant à l'échelle mondiale, quatre au Vietnam ont réalisé un chiffre d'affaires combiné de plus de 16 milliards de dollars, soit 2 milliards d'USD de plus qu'au dernier trimestre de l'année dernière. Ces usines ont généré environ 1,18 milliard d'USD de bénéfices après impôts, soit 23% du bénéfice total du groupe mère.

Parmi les quatre usines, celle basée à Thai Nguyên (Samsung Electronics Vietnam Thai Nguyen - SEVT) a réalisé le bénéfice le plus élevé avec 690 millions d'USD, suivie par Samsung Electronics Vietnam (SEV) à Bac Ninh avec 300 millions d'USD et Samsung Display Vietnam (SDV) aussi à Bac Ninh pour plus de 120 millions d'USD.

La seule usine du groupe dans le Sud du Vietnam, Samsung Electronics HCMC CE Complex (SEHC) à Hô Chi Minh-Ville, a également enregistré un bénéfice de plus de 40 millions d'USD.

Au dernier trimestre 2023, trois des quatre usines Samsung au Vietnam avaient enregistré des pertes. Samsung Electronics Vietnam (SEV) à Bac Ninh avait perdu environ 116 millions d'USD, Samsung Electronics Vietnam Thai Nguyen (SEVT) près de 90 millions d'USD et Samsung Electronics HCMC CE Complex (SEHC) 15 millions d'USD. Seul Samsung Display Vietnam (SDV) avait réalisé un bénéfice, de 41 millions d'USD.

Samsung attribue ses revenus élevés aux fortes ventes des smartphones phares Galaxy S24 et aux prix plus élevés des semi-conducteurs de mémoire. De plus, la dépréciation du won coréen par rapport aux principales devises mondiales a eu un impact positif sur le bénéfice total de ce groupe.

Malgré les bénéfices réalisés, Samsung reste confronté à de nombreux défis. L'année dernière, Apple a dépassé Samsung pour devenir le plus grand fabricant mondial de smartphones en termes de volume. Samsung occupait ce poste depuis une décennie.

Par ailleurs, Samsung est également confronté à l'essor de Huawei, un sérieux concurrent chinois. Un rapport récemment dévoilé par la société d'études de marché Counterpoint montre que Samsung a perdu sa position de leader sur le marché mondial des smartphones pliables au profit de Huawei au premier trimestre 2024.

CPV/VNA/CVN