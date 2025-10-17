Un vice-Premier ministre reçoit une délégation de la Société germano-vietnamienne

Le vice-Premier ministre Nguyên Chi Dung a reçu, dans l’après-midi du 17 octobre à Hanoï, une délégation de la Société germano-vietnamienne (Deutsch-Vietnamesische Gesellschaft - DVG), conduite par son président Rolf Schulze.

Photo : VGP/CVN

Le vice-Premier ministre a exprimé la reconnaissance du Vietnam envers le peuple allemand pour son soutien précieux et efficace, passé comme actuel. Il a notamment souligné les contributions significatives des associations d’amitié germano-vietnamiennes dans le renforcement des relations bilatérales.

Le vice-Premier ministre s’est félicité du développement positif et approfondi du partenariat stratégique Vietnam - Allemagne, qui couvre aujourd’hui un large éventail de domaines : politique, économie, éducation, science et technologie, ainsi que des secteurs émergents tels que l’environnement, les énergies renouvelables, le numérique ou encore l’adaptation au changement climatique.

Dans le but d’approfondir davantage les relations, le vice-Premier ministre a proposé d’intensifier les échanges de délégations à tous les niveaux, en particulier au plus haut niveau, et d’œuvrer ensemble à l’élévation du partenariat stratégique actuel vers un partenariat stratégique global.

Concernant la coopération économique, il a salué le dépôt, par le gouvernement allemand, du dossier de ratification de l’Accord de protection des investissements UE - Vietnam (EVIPA) auprès du Parlement en vue de son approbation début 2026. Il a encouragé le renforcement des liens directs entre les États allemands, les entreprises et groupes économiques allemands avec les collectivités locales et les entreprises vietnamiennes, notamment dans des domaines tels que l’industrie auxiliaire, les énergies renouvelables, les semi-conducteurs, la pharmacie, la chimie, l’économie verte, numérique et circulaire.

Nguyên Chi Dung a également insisté sur l’importance de faire de la coopération scientifique et technologique un axe de la coopération bilatérale dans les années à venir, notamment dans les domaines de l’innovation, de l’intelligence artificielle, de l’hydrogène vert, des biotechnologies, des nanotechnologies, des semi-conducteurs et de l’informatique quantique.

Réaffirmant la volonté des autorités vietnamiennes d’accompagner activement les partenaires et organisations d’amitié allemands, le vice-Premier ministre a appelé la DVG à continuer de valoriser ses atouts, à multiplier les projets de coopération au Vietnam et à contribuer davantage au développement des relations bilatérales.

VNA/CVN