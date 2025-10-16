Le Vietnam hisse son pavillon à la Foire du livre de Francfort 2025

Plus de 20 éditeurs et organisations culturelles vietnamiens ont présenté plus de 1.200 livres à la Frankfurter Buchmesse (Foire du livre de Francfort) 2025, qui s’est ouverte le 15 octobre en Allemagne.

Photo : CTV/CVN

La Foire du livre de Francfort 2025, sa 77e édition, rassemble plus de 4.000 maisons d’édition de plus de 90 pays et territoires du monde entier. Plus de 200.000 visiteurs sont attendus, ce qui en fait le plus plus grand salon du livre au monde.

Phan Tâm, vice-ministre vietnamien de la Culture, des Sports et du Tourisme, et Claudia Kaiser, vice-présidente de la Foire du livre de Francfort, ont présidé la cérémonie d'ouverture de l’Espace du livre du Vietnam.

L’Espace du livre du Vietnam, qui s'étend sur 100 m2, présente plus de 1.200 titres dans divers genres, notamment la littérature, l'histoire, la culture, les livres pour enfants, les sciences et l'édition numérique, et accueille près de 100 députés.

Le Vietnam souhaite promouvoir la coopération en matière de coédition, de traduction, d'échange de droits d'auteur et accroître les investissements dans les livres numériques, les livres audio et les plateformes internationales de droits d'auteur, afin de permettre aux histoires vietnamiennes d'atteindre les lecteurs du monde entier plus rapidement et plus facilement, a déclaré la vice-ministre Phan Tâm.

Le même jour, la délégation vietnamienne a rencontré le consulat général du Vietnam à Francfort et a présenté des livres au consulat et à la communauté vietnamienne.

Pendant les deux premiers jours du festival, les professionnels de tous horizons pourront se rencontrer et échanger, notamment via le Frankfurt Fellowship Network, un programme de financement et de réseautage pour les jeunes professionnels de l’industrie du livre.

Les activités pour le grand public débuteront le 17 octobre. Cette année, les Philippines sont l'invité d'honneur, avec une centaine d'écrivains et d'artistes philippins présents autour du thème de "Fantasie beseelt die Luft" (La fantaisie remplit l’air).

VNA/CVN