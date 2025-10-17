Anniversaire de l’Union des femmes du Vietnam : les députées honorées

À l’occasion du 95ᵉ anniversaire de la fondation de l’Union des femmes du Vietnam (20 octobre 1930 - 2025), Trân Thanh Mân, membre du Bureau politique, secrétaire du Comité du Parti de l’Assemblée nationale (AN) et président de l’AN, a rencontré, le 17 octobre à Hanoï, les députées à temps plein, les dirigeantes ainsi que les membres féminines des organisations du Parti relevant du Comité du Parti de l’AN.

>> Le président de l'AN salue les contributions des femmes députées

>> Les femmes députées exhortées à poursuivre leurs contributions aux activités de l’AN

Photo : VNA/CVN

Le président de l’AN, Trân Thanh Mân, a salué les contributions importantes des générations de femmes députées et de cadres féminins tout au long des 80 années de développement de l’organe législatif national. Il a rappelé les qualités exceptionnelles des femmes vietnamiennes, mises en valeur par le Président Hô Chi Minh à travers les mots d’or : "héroïques, indomptables, loyales, assidues".

Trân Thanh Mân a souligné que les femmes participent activement à la mise en œuvre des lignes directrices du Parti et des politiques de l’État, aux tâches de développement socio-économique, à la sécurité et la défense nationale, ainsi qu’au renforcement du système politique du pays.

Il a également indiqué que la XVe législature compte 151 femmes députées, soit 30,27%, un taux relativement élevé. Il a salué leur engagement, leur créativité et leur dévouement pour la cause du progrès des femmes et la prospérité nationale.

Face aux lourdes tâches à accomplir d’ici la fin de l’année, notamment les préparatifs pour la 10ᵉ session de la XVe législature, il a exhorté les femmes parlementaires à faire preuve de responsabilité, d’intelligence et de ténacité, contribuant ainsi à améliorer l’efficacité de l’action parlementaire.

Enfin, le président de l’AN a appelé à une mise en œuvre effective des orientations données par le secrétaire général du Parti, Tô Lâm, lors du 5ᵉ Congrès d’émulation patriotique de l’Union des femmes du Vietnam, notamment les dix axes stratégiques pour la période 2025–2035, avec une vision à l’horizon 2045.

VNA/CVN