Un vaste espace pour les exportations transfrontalières

La prévision, tirée d’un rapport d’Access Partnership, a été citée par l’Association du commerce électronique du Vietnam (VECOM), mettant en lumière le potentiel et les nombreuses opportunités offertes aux entreprises manufacturières nationales pour accélérer leurs exportations via les plateformes numériques.

Le commerce électronique transfrontalier connaît un engouement croissant au Vietnam. Depuis la pandémie de COVID-19, les transactions en ligne entre entreprises et consommateurs (B2C) ont enregistré une croissance remarquable.

La plateforme d’achat en ligne Shopee a également observé une forte participation des entreprises vietnamiennes, avec plus de 350.000 vendeurs nationaux actifs sur la plateforme internationale, proposant plus de 15 millions de produits sur le marché mondial.

De même, la boutique nationale vietnamienne sur Alibaba.com permet à de nombreuses entreprises vietnamiennes de recevoir des commandes d’exportation à l’échelle mondiale.

Selon Trinh Khac Toan, directeur régional Nord d’Amazon Global Selling Vietnam, le secteur mondial de la vente au détail a évolué rapidement vers le commerce électronique. Celui-ci représente une formidable opportunité pour les entreprises souhaitant se transformer et s’ouvrir au marché mondial.

Dans un contexte d’économie numérique en pleine expansion et de mutation des habitudes de consommation, les entreprises ne peuvent se limiter aux canaux d’exportation traditionnels ; elles doivent investir dans des stratégies adaptées pour exploiter les avantages du commerce électronique transfrontalier, a souligné Trinh Khac Toan.

Bien que cette forme d’exportation soit encore récente au Vietnam, de nombreuses entreprises la maîtrisent déjà, avec des chiffres d’affaires en constante progression. Le chiffre d’affaires des vendeurs vietnamiens augmente chaque année de 20 à 30% en moyenne.

À l’échelle mondiale, les exportations transfrontalières poursuivent leur croissance. D’ici 2027, le montant total des exportations réalisées par ce canal dans le monde pourrait atteindre 4.000 milliards de dollars, soulignant le rôle de plus en plus central de l’e-commerce dans le commerce de détail mondial.

Le commerce électronique transfrontalier est ainsi devenu un canal majeur d’exportation, élargissant considérablement le marché des produits vietnamiens. Les données d’Amazon révèlent que les entreprises vietnamiennes ont fortement développé leur activité à l’international, avec une augmentation de 300% du nombre de produits exportés et vendus sur cette plateforme au cours des cinq dernières années.

Les partenaires commerciaux vietnamiens sur Amazon ont vendu avec succès près de 18 millions de produits à des clients dans le monde entier. Des centaines de PME vietnamiennes utilisent Amazon, et le nombre d’entreprises enregistrant un chiffre d’affaires de plus d’un million de dollars a été multiplié par dix.

Des partenaires commerciaux majeurs tels que la Chine, les États-Unis, l’Union européenne, le Japon et la République de Corée restent des destinations clés pour les exportateurs vietnamiens, les États-Unis étant actuellement le principal marché en matière d’achat en ligne de produits vietnamiens.

L’essor de plateformes étrangères intermédiaires telles qu’Amazon, Shopee et Alibaba au Vietnam permet à des milliers d’entreprises, en particulier des PME, d’exporter à moindre coût et d’élargir efficacement leurs débouchés.

Le Vietnam figure désormais parmi les pays enregistrant les taux de croissance du commerce électronique les plus élevés au monde. De nombreuses entreprises ont accéléré leurs exportations transfrontalières, bénéficiant du soutien des plateformes pour réduire leurs coûts et développer leurs marchés.

Pour accompagner cette dynamique, le ministère de l’Industrie et du Commerce a élaboré un Plan directeur national de développement du commerce électronique pour la période 2026-2030, visant à promouvoir les produits "made in Vietnam" sur le marché mondial via les canaux numériques. Ce plan a pour objectif de renforcer les capacités des entreprises et des fabricants nationaux, en les aidant à maîtriser les outils du commerce électronique afin d’optimiser leurs exportations et d’élargir leur présence internationale. La forte implication du Vietnam dans la chaîne d’approvisionnement mondiale constitue un levier essentiel.

