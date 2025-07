Entre défis mondiaux et leviers internes, le Vietnam vise la croissance de 8,5%

>> La croissance économique s’accélère mais les efforts de réforme demeurent

>> Les politiques monétaires au service de la croissance

>> Nouveau scénario pour la croissance économique 2025

L'orientation résolue témoigne de la confiance dans la résilience de l’économie nationale ainsi que de la volonté d’assurer une relance robuste, posant les bases d’une croissance à deux chiffres l’année suivante.

Prévisions contrastées et défis persistants

Photo : VNA/CVN

Récemment, plusieurs institutions financières internationales ont révisé à la baisse leurs prévisions de croissance pour le Vietnam. Ainsi, la Banque asiatique de développement (BAD) estime que le PIB vietnamien augmentera de 6,3% en 2025, tandis que Standard Chartered prévoit un taux de 6,1%. Ces révisions s'expliquent notamment par les inquiétudes liées à la mise en œuvre imminente, à partir du 1er août, de nouvelles politiques tarifaires américaines, susceptibles d’impacter directement des secteurs phares d’exportation comme l’électronique, le textile-habillement, le bois et les produits aquatiques.

Selon le ministère vietnamien des Finances, une baisse de 1% des exportations vers les États-Unis pourrait entraîner une réduction de 0,08% du PIB. De plus, une hausse de 10% des prix domestiques du carburant pourrait avoir un effet négatif de 0,5% sur la croissance. Ces chiffres illustrent clairement les risques auxquels l’économie est confrontée.

Cependant, d’autres institutions financières adoptent une vision plus optimiste. La banque UOB a relevé sa prévision de croissance pour le Vietnam de 6 à 6,9%, CitiGroup de 6,6 à 7%, et Maybank jusqu’à 7,3%. Quant au groupe de recherche de BIDV, il prévoit deux scénarios : une croissance de 7,5 à 7,7% dans le scénario de base, et de 7,8 à 8,1% dans un scénario plus favorable.

Ces prévisions divergentes traduisent à la fois la complexité de la conjoncture actuelle et les opportunités que le Vietnam pourrait saisir en mettant en œuvre rapidement et efficacement ses politiques de croissance.

Tirer parti des trois moteurs traditionnels

En attendant que les nouveaux moteurs de croissance donnent pleinement leurs effets, le pays continue de s’appuyer sur ses trois leviers traditionnels : l’investissement, la consommation et les exportations.

Dans le cadre du scénario économique pour 2025, le ministère des Finances prévoit pour le second semestre un volume total d’investissements sociaux estimé à 111 milliards de dollars ; une augmentation d’au moins 13% des ventes de biens de consommation et des services ; une hausse de plus de 17% du commerce extérieur.

Photo : VNA/CVN

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a affirmé que l’objectif de croissance de 8,3 à 8,5% n’était pas "irréalisable" mais au contraire "incontournable". Ainsi, le gouvernement s’emploie à accélérer le décaissement des investissements publics, stimuler la consommation intérieure, lever les barrières commerciales et intensifier les négociations tarifaires avec les États-Unis afin de renforcer les exportations.

Une stratégie multisectorielle fondée sur la confiance

Selon Albert Park, économiste en chef de la BAD, malgré les risques externes accrus, "des réformes internes menées efficacement et rapidement pourraient atténuer les impacts négatifs en consolidant les facteurs domestiques de croissance".

De son côté, Tim Leelahaphan, économiste principal en charge du Vietnam et de la Thaïlande chez Standard Chartered, a souligné que même si certains indicateurs pourraient stagner à court terme, le Vietnam dispose d’une base économique solide lui permettant de surmonter les défis et de maintenir une dynamique de croissance soutenue.

Pour favoriser cette dynamique, plusieurs mesures ont été prises. Sur le plan fiscal, la réduction de la TVA de 2%, la proposition d’augmentation de la déduction personnelle de l’impôt sur le revenu, ainsi que le soutien financier aux fonctionnaires touchés par la réorganisation administrative visent à accroître le revenu disponible des ménages et, par conséquent, à relancer la demande intérieure.

Parallèlement, le gouvernement met en œuvre des politiques en faveur des entreprises exportatrices : lutte contre la contrebande, développement de produits touristiques pour attirer les visiteurs étrangers, accompagnement des entreprises dans l’anticipation de la haute saison de consommation en fin d’année.

Face à une conjoncture mondiale complexe, la détermination du Vietnam à atteindre un taux de croissance ambitieux de 8,3 à 8,5% en 2025 traduit une volonté politique forte et une confiance affirmée dans les capacités internes du pays. Si les réformes structurelles sont menées avec rigueur et que les leviers de croissance sont activés de manière synchronisée et efficace, le Vietnam a toutes les cartes en main pour réaliser ses objectifs, posant ainsi les fondements d’une expansion économique encore plus marquée à l’avenir.

VNA/CVN