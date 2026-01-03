Un universitaire vietnamien en Allemagne plaide pour une implication accrue de la diaspora dans le développement du pays

Évoquant les liens entre la communauté vietnamienne à l’étranger et le pays d’origine, le P r .-D r . ès sciences Nguyên Hông Thai, enseignant à l’Université de Stettin (Allemagne), a estimé que le Parti et l’État mettaient régulièrement en place des cadres favorables permettant aux Vietnamiens de l’étranger de contribuer aux grandes orientations et aux affaires cruciales du pays.

>> Vietnam - une étoile montante en Asie, selon un professeur indien

>> L’ambassadeur cubain salue les bases solides du Vietnam pour son progrès national

>> Un journaliste argentin salue la stabilité du Vietnam malgré les turbulences mondiales

Photo : VNA/CVN

Nguyên Hông Thai a notamment cité l’exemple récent de la collecte d’avis de la diaspora sur les projets de documents du XIVe Congrès national du Parti. Selon lui, cette politique judicieuse témoigne de la reconnaissance de l’intelligence, de l’expertise et du dévouement des Vietnamiens résidant à l’étranger. Il a également suggéré d’élargir davantage cette initiative au sein de la communauté vietnamienne en Allemagne.

D’après lui, la majorité des Vietnamiens en Allemagne souhaitent contribuer au développement national, notamment à travers des actions de solidarité lors de catastrophes naturelles. Toutefois, en raison de la diversité des revenus, des niveaux de formation et des contextes culturels, les formes de contribution varient selon les groupes d’expatriés.

Il a souligné que les transferts de devises ne constituaient plus l’unique levier de croissance nationale, le Vietnam ayant quitté le groupe des pays les plus pauvres. La diaspora mise désormais davantage sur la deuxième génération qui, forte de ses compétences et de son expérience internationale, pourra apporter des contributions plus structurelles et durables à leur pays d’origine.

Nguyên Hông Thai a exprimé le souhait de s’impliquer plus activement dans le développement scientifique et technologique du Vietnam. Il ambitionne de contribuer à l’édification d’un pays prospère, doté d’une économie solide, d’une société civilisée et d’une identité culturelle préservée, tout en poursuivant une intégration internationale approfondie.

VNA/CVN