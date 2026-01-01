Un journaliste argentin salue la stabilité du Vietnam malgré les turbulences mondiales

Gastón Fiorda, journaliste argentin reconnu pour ses nombreuses études et monographies sur le Dôi moi (Renouveau) et l’intégration internationale du Vietnam, a analysé les performances socio-économiques du pays à l’horizon 2025 lors d’un entretien récemment accordé à l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA).

Photo : VNA/CVN

Gastón Fiorda a souligné la stabilité macroéconomique durable du Vietnam, sa maîtrise des principaux équilibres économiques et sa volonté constante d’un développement rapide et durable comme autant d’atouts majeurs dans un contexte mondial de plus en plus complexe, marqué par les risques et les incertitudes.

Il a qualifié l’objectif de croissance d’environ 8% d’ambitieux, tout en le jugeant conforme aux documents du XIIIe Congrès national du Parti communiste du Vietnam, qui soulignent la nécessité d’harmoniser croissance économique et stabilité sociale, tout en renforçant l’indépendance et l’autonomie de l’économie.

Le journaliste argentin a observé que le Vietnam a su tirer parti de ses atouts intrinsèques en matière de croissance, notamment le rôle des cadres institutionnels, la capacité de gouvernance nationale et un large consensus social. Les réformes en cours visant à rationaliser les structures organisationnelles, à clarifier les fonctions et les responsabilités entre le Parti et l’État et à réorganiser les unités administratives témoignent d’une ferme volonté de créer un système politique efficace et performant.

Ces efforts s’inscrivent dans le cadre des objectifs d’édification et de remodelage du Parti définis par le XIIIe Congrès national du Parti sous la direction de feu le secrétaire général du Parti, Nguyên Phu Trong, et de l’actuel secrétaire général Tô Lâm.

Gastón Fiorda a également salué la politique extérieure vietnamienne axée sur l’indépendance, l’autonomie, le multilatéralisme et la diversification des relations internationales, soulignant qu’elle a contribué à instaurer un environnement pacifique et stable propice au développement, tout en renforçant la résilience face aux fluctuations imprévisibles des contextes mondiaux et régionaux. Ceci est considéré comme un avantage stratégique important, offrant une base solide pour les objectifs de développement à long terme du pays.

Concernant l’objectif de croissance à deux chiffres, supérieur à 10%, pour 2026, cet expert l’a qualifié de très ambitieux, mais l’a replacé dans le contexte plus large des orientations de développement en amont du XIVe Congrès national du Parti. Les projets de documents du Congrès témoignent d’un engagement constant en faveur d’un développement et d’une industrialisation axés sur la modernité et liés à la science, la technologie, l’innovation et la transformation numérique.

Si le Vietnam continue d’affiner son mécanisme de marché à orientation socialiste, accélère ses réformes administratives, améliore son environnement des affaires et développe des secteurs à forte valeur ajoutée tels que l’industrie de pointe, l’économie numérique et l’intelligence artificielle, tout en investissant massivement dans la formation de sa main-d’œuvre, son potentiel de croissance restera considérable, a-t-il affirmé.

En définitive, il a souligné que la qualité de la croissance prime sur les chiffres bruts. Une stabilité macroéconomique durable, le progrès social, l’équité, un développement inclusif et durable, conformément aux orientations des XIIIe et XIVe Congrès nationaux du Parti, rendraient les taux de croissance élevés à la fois réalisables et réalistes.

Gastón Fiorda est l’auteur du livre Vietnam : Genealogía de la Resistencia" (Vietnam - Généalogie de la résistance) publié chez Alvarez Castillo Editor, un ouvrage qui aide à comprendre le Vietnam contemporain, né du traumatisme de la guerre, mais capable de surmonter les conflits grâce à la réunification nationale, et qui met en lumière ses principales réussites en matière de développement économique et social.

VNA/CVN