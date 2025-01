Le volcan Nâm B’Lang, haut lieu tectonique du Géoparc mondial de Dak Nông

Photo : VNA/CVN

Le volcan Nâm B’Lang (aussi appelé volcan Chư R’luh) se trouve sur le territoire des communes de Buôn Choáh et Nam Dà (district de Krông Nô, province de Dak Nông, sur les hauts plateux du Centre). Il est le seul de la zone du Géoparc mondial UNESCO de Dak Nông à créer un système de grottes de lave d’une grande ampleur et unique en Asie de l’Est.

D’après les études et recherches des scientifiques, les flux de lave du cratère du volcan Nâm B’Lang se sont écoulés dans toutes les directions (nord-ouest, nord-est, sud-ouest et sud-est).

À ce jour, quatre systèmes de grottes ont été découverts, comprenant 50 grottes avec des caractéristiques variées et une grande diversité dans la disposition et la formation des grottes, ainsi que leurs entrées, qui sont belles et uniques.

De nombreuses grottes sont situées à des niveaux peu profonds, tandis que d’autres se trouvent à des profondeurs de plusieurs dizaines de mètres.

Photo : VNA/CVN

Le volcan Nâm B’Lang est situé à environ 601 m d’altitude, avec une profondeur de cratère d’environ 59 m. L’axe long du volcan mesure environ 160 m, et l’axe court mesure environ 100 m ; la superficie du cratère est d’environ 4 ha, et la superficie totale du volcan est d’environ 1,6 km².

La zone du volcan Nâm B’Lang est proche de villages et de communautés riches en traditions culturelles des peuples M’nông, Ê dê, etc., avec des festivals, des métiers traditionnels et des sites historiques et culturels classés. Cela facilite le développement des circuits touristiques et l’exploitation du tourisme dans le futur.

Le 12 mars dernier, le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme a émis la décision N°611 pour classer le site naturel du volcan Nâm B’Lang, situé dans les communes de Buôn Choáh et Nam Đà, site naturel national.

Lors de la cérémonie, la vice-présidente du Comité populaire de la province de Dak Nong, Tôn Thi Ngoc Hanh, a demandé aux autorités locales, au ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme, ainsi qu’aux autres secteurs concernés, de renforcer la sensibilisation et de mettre en place des plans pour gérer, protéger, exploiter et valoriser les sites historiques, naturels et géologiques afin de préserver et promouvoir les valeurs de ces sites.

Un site naturel d’une valeur exceptionnelle

Photo : VNA/CVN

Elle a également souligné que le volcan Nâm B’Lang est un site naturel d’une valeur exceptionnelle, alliant beauté naturelle et nombreuses valeurs historiques, culturelles et scientifiques (géologie, géomorphologie, etc.), représentant la province de Dak Nông.

Le classement du site naturel du volcan Nâm B’Lang en tant que site national est un honneur et une fierté pour les habitants de Dak Nông. C’est l’occasion de promouvoir, de valoriser et de confirmer l’importance du patrimoine culturel, géologique et des paysages dans la province.

Pour préserver et valoriser le site naturel du volcan Nâm B’Lang, ainsi que le Parc géologique mondial UNESCO de Dak Nông, les autorités locales, en collaboration avec les secteurs concernés, continueront à mener des recherches approfondies pour éclaircir davantage les significations multiples et évaluer pleinement la valeur des patrimoines géologiques dans la zone du Parc géologique de Dak Nông.

Parallèlement, des programmes touristiques seront développés pour inclure ce site et d’autres sites historiques et naturels dans la région, créant ainsi un circuit touristique dans le Parc géologique mondial UNESCO de Dak Nông et dans la province de Dak Nông.

NDEL/VNA/CVN