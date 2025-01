La citadelle de Thang Long s'étend : de nouvelles perspectives pour un joyau

Photo : VNA/CVN

La zone, située au 28A de la rue Diên Biên Phu dans l’arrondissement de Ba Dinh, abrite depuis 1966 le Musée de l'Armée du Vietnam, rebaptisé plus tard Musée d'Histoire militaire du Vietnam. Le musée couvre une superficie de plus de 13.000 m², comprenant des bâtiments d'exposition, des zones fonctionnelles et notamment la fameuse Tour du Drapeau de Hanoï.

Le Comité populaire de Hanoï a pris une décision le 5 octobre 2009 concernant le transfert pour gestion de 89.357 m² de terrain, dont celui du Musée d'histoire militaire du Vietnam, au Centre de conservation du patrimoine de Cô Loa - Citadelle de Hanoï, désormais connu sous le nom de Centre de conservation du patrimoine de Thang Long - Hanoï.

Cependant, au moment de la décision, le musée n'avait pas encore investi dans un nouveau siège. Le transfert du terrain de défense a été approuvé par la Commission militaire centrale et le Comité du Parti de la ville de Hanoï en 2019. Récemment, le musée a achevé son déménagement vers un nouveau siège dans l’arrondissement de Nam Tu Liêm, ce qui lui a permis de céder le terrain à la citadelle.

"Le musée est situé au 28A Diên Biên Phu depuis 58 ans pour promouvoir notre patrimoine historique culturel et militaire", a déclaré le directeur du Musée d'histoire militaire du Vietnam, Lê Vu Huy. "Nous pensons qu'avec sa riche tradition et son dévouement, le Centre de conservation du patrimoine de Thang Long - Hanoï gérera efficacement les sites du patrimoine, le terrain que nous remettons".



Le directeur du Centre de conservation du patrimoine de Thang Long – Hanoï, Nguyên Thanh Quang, a déclaré que le centre avait reçu du ministère de la Défense la dernière zone restante du site du patrimoine mondial.

Photo : VNA/CVN

L'unification de l'ensemble du site patrimonial permettra au centre de mieux remplir ses engagements envers le Comité du patrimoine mondial de l'UNESCO, la citadelle impériale de Thang Long ayant été reconnue patrimoine culturel mondial en 2010.

"Après la remise, nous ouvrirons rapidement les vestiges aux visiteurs le 1er janvier 2025, dont la zone de la tour du drapeau de Hanoï qui est un monument important pour la capitale et le pays", a-t-il déclaré.

"À plus long terme, nous lancerons un circuit couvrant toute la zone de la citadelle impériale de Thang Long, de la tour du drapeau de Hanoï à Doan Môn (porte principale), aux marches du dragon de Kinh Thiên et à d'autres œuvres architecturales et historiques de la citadelle".

La citadelle impériale de Thang Long est un complexe de bâtiments impériaux historiques construit pour la première fois en 1011 sous le règne du roi Ly Thai Tô de la dynastie des Ly (1009-1225).

Reconnu comme l'un des 10 sites nationaux spéciaux par le Premier ministre en 2009, ce lieu a par la suite obtenu la prestigieuse distinction d'être inscrit sur la Liste du patrimoine mondial de l'UNESCO en 2010. Ses valeurs universelles, reconnues par l'UNESCO, se manifestent à travers sa longévité historique, son rôle continu en tant que siège du pouvoir et son patrimoine culturel stratifié.

VNA/CVN