Des films sur l'histoire ravivent le patriotisme chez les jeunes Vietnamiens de Russie

À l'occasion du 80 e anniversaire de la fondation de l'Armée populaire vietnamienne et du 35 e de la Journée nationale de la défense populaire (22 décembre), l'Association des étudiants vietnamiens en Russie a proposé ces derniers jours à Moscou des projections de films, permettant ainsi aux jeunes Vietnamiens de Russie d'approfondir leurs connaissances de l'histoire nationale et de renforcer leur patriotisme.

Photo : CTV/CVN

Le documentaire Tiên buoc duoi Quân ky (Marcher sous le drapeau) et le long-métrage Hà Nôi 12 ngày dêm (Hanoï - 12 jours et nuits), en retraçant avec réalisme et émotion des luttes et des sacrifices des générations précédentes, ont suscité une profonde admiration et un sentiment de gratitude envers les personnes ayant consacré leur vie pour l'indépendance et la liberté de la Patrie.

Le président de l'Association des étudiants vietnamiens en Russie, Lê Huynh Duc, a déclaré que cette initiative, née de la volonté de promouvoir l'éducation politique et idéologique auprès des jeunes Vietnamiens en Russie, avait rencontré un succès inattendu.

Malgré les appréhensions initiales quant à l'intérêt des jeunes pour des films historiques, les inscriptions avaient afflué si rapidement que les réservations avaient dû être fermées plus tôt. Ce succès témoigne de l'attachement des jeunes générations à leur histoire et de leur désir de mieux comprendre les sacrifices de leurs aînés.

VNA/CVN