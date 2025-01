Inauguration du musée Tôn Duc Thang à Hô Chi Minh-Ville

En vue de célébrer dignement le 50 e anniversaire de la réunification du pays (30 avril 1975), Hô Chi Minh-Ville a officiellement ouvert les portes du musée Tôn Duc Thang le 3 janvier. Cette nouvelle institution culturelle, fruit d'un important projet municipal, vise à enrichir l'offre culturelle de la ville et à rendre hommage à l'un de ses fils les plus illustres. Elle s'inscrit ainsi pleinement dans la dynamique de développement culturel et sportif impulsée par les autorités locales.

Fruit d'un projet ambitieux approuvé en 2019, le musée Tôn Duc Thang s'étend sur plus de 8.500 m². Ce bâtiment moderne abrite un espace d'exposition de près de 2.000 m² réparti sur plusieurs niveaux. Grâce à des technologies numériques innovantes, il offre aux visiteurs une expérience immersive leur permettant de découvrir de manière vivante et détaillée la vie et l'œuvre du président Tôn Duc Thang.

Pham Thanh Nam, directeur du musée, a dévoilé le concept muséographique. Les 3e et 4e étages abritent des expositions permanentes. Le 3e étage, véritable plongée dans l'intimité de Tôn Duc Thang, explore son enfance, son engagement dans le mouvement ouvrier de Saigon et sa captivité à Côn Đảo. Le 4e étage, quant à lui, met en lumière son rôle de leader national et de président, avec une salle interactive offrant aux visiteurs la possibilité de revivre des moments clés de son histoire

Au-delà de la simple présentation de faits historiques, le musée Tôn Duc Thang propose une expérience unique. Les visiteurs sont en effet invités à explorer les différents thèmes de manière active, en interagissant avec les objets, les documents et les dispositifs numériques. Un parcours qui mêle histoire, émotion et innovation.

Selon Vo Trong Nam, directeur adjoint du Service de la culture et de l'information de Hô Chi Minh-Ville, "grâce à des technologies de pointe et à une scénographie soignée, l'espace d'exposition offre une découverte dynamique et interactive de la vie de Tôn Duc Thang . Des visuels saisissants, des contenus multimédias riches et une scénographie contemporaine mettent en valeur les valeurs universelles de cet homme d'État. Une expérience unique qui mêle histoire et innovation".

Revitaliser l'offre culturelle de la ville

Les infrastructures culturelles et sportives de la ville sont aujourd'hui dans un état de délabrement avancé. Le sous-investissement chronique dans les théâtres, les centres culturels et les complexes sportifs a un impact direct sur la qualité des activités proposées. Malgré un tissu institutionnel dense, public et privé, les besoins de la population en matière de culture et de sport restent insatisfaits. Face à des contraintes budgétaires, la mobilisation de la société civile apparaît comme une solution incontournable pour dynamiser ces secteurs. Grâce à une approche proactive et à la mise en place de partenariats public-privé, le Service de la Culture et de l'Information a réussi à mobiliser des investissements privés considérables, revitalisant ainsi le secteur. Il a démontré son efficacité en mettant en œuvre un ambitieux programme d'investissement public-privé.

Entre 2021 et 2025, 67 projets ont été lancés, mobilisant un investissement total de 3.562 milliards de dôngs. En 2024, 48 projets représentant 1.326 milliards de dôngs ont été réalisés, témoignant d'un dynamisme sans précédent. À ce jour, 31 projets sont déjà achevés, pour un investissement total de 1.177 milliards de dôngs approuvés par le Conseil populaire et le Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville.

Ces réalisations majeures permettent non seulement de combler le déficit en infrastructures culturelles et sportives de Hô Chi Minh-Ville, mais ouvrent également de nouvelles perspectives pour les investisseurs souhaitant s'impliquer dans des projets emblématiques En étroite collaboration avec le Service de la planification et de l'investissement, le Service de la culture et de l'information a évalué et soutenu la réalisation de projets d'envergure, tels que le cirque et le théâtre polyvalent de Phu Tho, qui contribueront non seulement à enrichir l'offre culturelle et sportive de la ville, mais marqueront également de manière significative les célébrations du 50e anniversaire de la Libération du Sud et du 10e Festival national des sports en 2026.

Avec un investissement de 4.965 milliards de dôngs, le Service municipal a élaboré un plan d'action ambitieux pour la période 2026-2030, comprenant 22 projets destinés à enrichir la vie culturelle et sportive des habitants. Ce programme diversifié, qui s'adresse à tous les publics, permettra de créer de nouveaux espaces de vie et de favoriser l'émergence de pratiques culturelles innovantes, contribuant ainsi à faire de la ville un lieu de vie plus dynamique et attractif.

En se réunissant le 2 janvier, le Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville a donné un nouvel élan aux projets d'envergure comme le centre sportif de Phan Dinh Phung et le théâtre symphonique, démontrant ainsi sa détermination à faire de la ville un pôle culturel et sportif de référence en Asie du Sud-Est, à l'occasion du 50e anniversaire de la réunification du pays et au-delà.

Texte et photos : Quang Châu/CVN