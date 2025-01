Programme artistique

Mettre en valeur les couleurs printanières de nombreux groupes ethniques

Une série d'activités culturelles et de performances artistiques imprégnées d’identités culturelles uniques de nombreux groupes ethniques du pays aura lieu au Village culturel et touristique des ethnies du Vietnam, à Hanoï, du 1 er au 31 janvier.

Photo : CTV/CVN

L'événement, intitulé "Le printemps arrive dans les villages", contribuera à préserver et promouvoir les valeurs culturelles traditionnelles de différents groupes ethniques minoritaires à l'occasion du Nouvel an 2025.

Environ 100 personnes issues de 16 groupes ethniques, dont Nùng, Tày, Dao, H'mông, Muong, Thai, Ba Na, Ê Dê et Khmer, participeront à des activités organisées chaque jour pendant le mois de janvier.

Le point culminant sera un marché forain des régions montagneuses, outre une cérémonie d’ériger le cây nêu - une perche rituelle, une coutume traditionnelle à l’occasion du Nouvel an lunaire qui vise à saluer le bonheur et la santé au foyer. Il y aura en outre des jeux folkloriques, des spécialités locales, des plats traditionnels, ainsi que des chants et des danses.

Des espaces décorés pour célébrer le Têt selon les coutumes et traditions de nombreux groupes ethniques, seront mis en place au Village.

Situé en banlieue ouest de Hanoï, le Village culturel et touristique des ethnies du Vietnam a été inauguré en octobre 2010, à l’occasion des célébrations du millénaire de la capitale. Il est désormais une destination incontournable pour tous ceux qui souhaitent, en peu de temps, en savoir plus sur la diversité culturelle du pays.

VNA/CVN