La beauté des costumes des Công à Lai Châu

L’ethnie Công habite principalement dans les provinces de Lai Châu et Diên Biên. Appartenant à l’un des groupes ethniques de moins de 10.000 personnes, elle conserve encore de nombreuses caractéristiques culturelles uniques qui font la beauté et l’identité de la communauté, également reflétées par leurs costumes traditionnels.

Si les hommes portent simplement des chemises et pantalons en tissu monochrome, les femmes ont un style plus recherché : chemises, jupe, ceinture, foulard et bijoux. Elles portent deux types de chemises : l’une est longue, décorée de taches bleues, rouges, jaunes et blanches combinées à des motifs brodés sur l'ourlets et l’autre a des manches noires, est fendue sur la poitrine, boutonnée le long de l’ourlet et ornée de boutons argentés et de fils colorés. Ces chemises sont portées sur des jupes en tissu à rayures et motifs tissés de fils bleus, jaunes, violets, blancs...

La ceinture de la jupe est cousue dans un large tissu bleu ou noir avec deux couches de tissu en coton teint à l’indigo pour empêcher le vêtement de glisser et parfaire la beauté du costume. La coiffure des femmes diffère selon qu’elles soient mariées ou célibataires. Les célibataires attachent leurs cheveux en chignon à l’arrière du crâne alors que les épouses l’ont sur le dessus de la tête. Les chignons sont agrémentés d’une broche en argent. Comme les femmes de l’ethnie Thai noir, les femmes Công portent le foulard dit Piêu, marqué par des décorations minutieuses et sophistiquées et elles sont souvent couvertes de bijoux en argent ou en or.

Pour coudre leurs vêtements et les décorer des motifs représentant leur culture, les Công ne cultivent pas de coton pour le tissage mais achètent des étoffes teintes à l’indigo aux groupes ethniques Thai et Lào.

Texte et photos : Công Dat - Hà Vu/VNP/CVN