Hô Chi Minh-Ville : un spectacle de marionnettes sur l'eau pour le Têt traditionnel 2025

À l’occasion du Têt traditionnel (Nouvel An lunaire) 2025, les amateurs de marionnettes sur l’eau à Hô Chi Minh-Ville auront l’opportunité de découvrir une nouvelle pièce intitulée Huyên su Yêt Kiêu (La Légende de Yêt Kiêu), mise en scène par le Théâtre des arts Phuong Nam.

Photo : TT/CVN

Huyên su Yêt Kiêu raconte l'histoire du héros légendaire Yêt Kiêu (de son vrai nom Pham Huu Thê), un général talentueux sous la dynastie des Trân (1226-1400). Lors des batailles, Yêt Kiêu reçut du roi Trân Nhân Tông et du général Trân Hung Dao la mission de détruire la marine de l'armée mongole. Grâce à ses talents exceptionnels de nageur et de plongeur, il réussit à s'approcher et à percer plusieurs bateaux ennemis, infligeant de lourdes pertes aux envahisseurs.

Le spectacle ne se limite pas à illustrer les exploits glorieux de Yêt Kiêu, mais offre également une leçon de courage, de sacrifice et de patriotisme face aux envahisseurs. De plus, l'histoire transmet un message sur la confiance en soi et l'esprit de résilience.

Photo : TT/CVN

Selon l'artiste Thanh Hiêp, auteur du spectacle, La Légende de Yêt Kiêu est une production soigneusement conçue, mêlant des marionnettes animées, une musique envoûtante et des jeux de lumières créant une atmosphère artistique riche en couleurs et en émotions, promettant d'enchanter les spectateurs de tous les âges pour le Nouvel An lunaire 2025.

Photo : TT/CVN

Lê Diên, directeur du Théâtre des arts Phuong Nam, a souligné que traditionnellement, les marionnettes sur l'eau étaient associées aux fêtes villageoises dans le delta du fleuve Rouge. Cependant, La Légende de Yêt Kiêu propose une nouvelle perspective avec une histoire captivante. Le spectacle ne se contente pas de présenter ses exploits héroïques, mais transmet également des valeurs essentielles telles que le courage, le sacrifice et l'amour de la Patrie.

Le spectacle sera officiellement présenté au public le premier jour du Nouvel An lunaire 2025, soit le 29 janvier 2025, au Musée d'histoire de Hô Chi Minh-Ville.

Photo : TT/CVN

Photo : TT/CVN

Thao Nguyên/CVN