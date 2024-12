Hanoï

Découvrir la broderie traditionnelle à la maison communale de Tu Thi

>> Le village de broderie de Quât Dông à Hanoï

>> Préserver la broderie, cœur de l’identité Dao

Photo : Nguyên Thê Son/CVN

Dans le cadre ancien et plein de charme de la maison communale de Tu Thi, située dans le quartier de Hàng Gai, arrondissement de Hoàn Kiêm à Hanoï, l’artiste Pham Ngoc Trâm s’applique avec minutie à chaque ligne de broderie. Elle brode des motifs décoratifs typiques de la culture vietnamienne, dans le respect d’un savoir-faire ancestral.

Pham Ngoc Trâm est l’artiste résidente du programme intitulé "Tơ óng - Màu cây, Đường thêu nét nhuộm xưa nay" (littéralement "Fils de soie veloutés et luisants - Couleurs d’arbres, Arts de broderie et teinture d’antan et d’aujourd’hui"). Elle est reconnue pour son respect des techniques de broderie traditionnelles. En particulier, elle teint elle-même les fils de soie à partir de matières naturelles. "Le rouge provient du stick-lac, le jaune du fruit de gardénia ou des feuilles de manguier...", explique Pham Ngoc Trâm. Elle ajoute qu’elle souhaite promouvoir les valeurs de l’art de la broderie vietnamienne auprès des visiteurs, en particulier des jeunes générations.

Photo : Nguyên Thê Son/CVN

En observant chaque étape du travail de Pham Ngoc Trâm, les visiteurs peuvent également admirer des œuvres brodées ainsi que d’anciens livres dédiés à cet art, exposés dans la maison communale de Tu Thi. "Je suis profondément ému. Cet espace me permet de découvrir les valeurs de la broderie traditionnelle. Les créations de Pham Ngoc Trâm, réalisées avec des couleurs entièrement naturelles, sont magnifiques", souligne l’artiste Ta Huy Long.

Photo : Nguyên Thê Son/CVN

Née en 1984, Pham Ngoc Trâm est diplômée de l’École des beaux-arts du Vietnam en 2006. Elle a ensuite poursuivi une formation spécialisée en broderie à l’École Lesage à Paris, en France. En 2014, elle a fondé Meo Meo Atelier, un espace artistique dédié à la broderie à Hôi An, dans la province de Quang Nam. Pham Ngoc Trâm a mené des recherches approfondies sur cet art et a enseigné en France, en Inde, au Danemark, en Thaïlande, au Laos et dans d’autres pays. Elle organise régulièrement des ateliers au Vietnam et à l’étranger pour mettre en valeur les spécificités uniques de la broderie vietnamienne. Depuis 2016, ses expositions rencontrent un grand succès.

Des métiers artisanaux racontent leurs histoires

Photo : Nguyên Thê Son/CVN

La maison communale de Tu Thi a été construite en 1891 par les citadins originaires du village de Quât Dông (district de Thuong Tin, en banlieue de Hanoï). Ce village est célèbre pour son art de la broderie traditionnelle. En s’installant dans le Vieux Quartier, on a édifié cet ouvrage pour honorer Lê Công Hành (1606-1661), considéré comme l’ancêtre de la broderie vietnamienne.

Comme d’autres maisons communales de la capitale, Tu Thi a connu une période d’oubli. Ces dernières années, le Comité populaire de Hanoï, en collaboration avec des artistes, a lancé plusieurs projets dans ces bâtiments historiques. Parmi eux, le projet "L’histoire des maisons communales dans les rues", dirigé par le curateur Nguyên Thê Son, a suscité un grand intérêt. Dans ce cadre, des artistes transforment ces lieux en espaces artistiques, harmonisant leurs créations avec l’histoire des maisons communales. À ce jour, sept maisons communales - Hà Vi, Tu Thi, Yên Thai, Nam Huong, Pha Truc Lâm, Trung Yên et Phuc Kiên - ont bénéficié de ce projet. Ces bâtiments revêtent une grande importance culturelle, architecturale et religieuse pour les habitants de Hanoï.

Le programme "Tơ óng - Màu cây, Đường thêu nét nhuộm xưa nay" se poursuivra jusqu’au 19 janvier 2025.

Vân Anh/CVN