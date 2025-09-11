Le PM exhorte à accélérer la réalisation des projets d’infrastructures de transport

Le Premier ministre Pham Minh Chinh, chef du Comité national de pilotage des ouvrages et projets clés du secteur des transports, a présidé le 10 septembre à Hanoï la 20ᵉ réunion de ce comité, organisée à la fois en ligne et en présentiel.

Photo: VNA/CVN

L’objectif était de faire le point sur les tâches accomplies depuis la 19ᵉ réunion, de lever les obstacles persistants et d’accélérer les chantiers en cours.

Le Premier ministre s’est félicité des avancées constatées : mise en service de 208 km d’autoroutes, portant le total national à 2.476 km ; lancement des travaux des projets Dâu Giây - Tân Phu et Hô Chi Minh-Ville - Long Thành ; organisation réussie des cérémonies d’inauguration et de mise en chantier de 250 projets à l’occasion du 80ᵉ anniversaire de la Fête nationale ; élaboration d’un plan d’investissement pour l’élargissement de l’autoroute Nord-Sud (section Est) en partenariat public-privé (PPP)…

Il a chaleureusement remercié les ministères, administrations locales et populations pour leurs contributions.

Cependant, il a souligné que plusieurs projets connaissent encore des retards. Certaines provinces n’avaient pas achevé les opérations de libération des terrains pour les aires de repos, et l’implantation de ces aires ainsi que des systèmes de transport intelligent sur l’autoroute Nord-Sud (section Est) restait en retard. Il a rappelé que chaque projet doit progresser d’au moins 10% par mois.

Le Premier ministre a ordonné aux autorités concernées de résoudre rapidement ces retards et d’accélérer le rythme afin de respecter les délais fixés. Il a ajouté que les nouveaux projets en phase de lancement ou de préparation doivent désormais être activement engagés pour atteindre les objectifs de croissance de 8,3-8,5% en 2025 et préparer une dynamique au-delà de 10%.

Il a appelé à la mobilisation des ministères, des organismes, des provinces, des maîtres d’ouvrage et des entrepreneurs pour lever les obstacles, mobiliser équipements, compétences et ressources, dans le but de livrer les projets plus tôt que prévu.

Les objectifs pour 2025 incluent : 3.000 km d’autoroutes, 1.700 km de routes côtières et l’achèvement des travaux essentiels de l’aéroport international de Long Thanh.

Photo: VNA/CVN

Des missions spécifiques ont été définies pour plusieurs axes routiers tels que Vinh-Thanh Thuy, Cam Lô-Lao Bao, Quang Ngai-Kon Tum, Bac Kan-Cao Bang, la liaison vers l’aéroport de Gia Binh, ainsi que les projets Quy Nhon-Pleiku, Hô Chi Minh-Ville-Trung Luong-My Thuân, Hô Chi Minh-Ville-Môc Bài et Tân Phu-Bao Lôc.

Il a également demandé l’achèvement de la libération des terrains pour tous les projets planifiés en 2025, notamment pour les aires de repos le long de l’autoroute Nord-Sud (section Est), au plus tard fin septembre 2025. Les villes et provinces concernées, surtout dans le Sud, doivent anticiper les besoins en matériaux et les acheminer efficacement.

Le chef du gouvernement a appelé l’ensemble des forces politiques, organismes sociaux et citoyens à soutenir les entrepreneurs dans l’exécution des travaux, avec rigueur et détermination, afin de livrer les projets prévus en 2025.

Enfin, il a insisté sur la responsabilité des collectivités locales dans la libération des terrains, des maîtres d’ouvrage dans la garantie de la qualité, de la sécurité et le respect de l’environnement, et de tous les acteurs dans le respect des engagements. L’objectif est de renforcer la connectivité locale, nationale et internationale, d’ouvrir de nouveaux espaces de développement, d’attirer les investissements et de créer des emplois, contribuant ainsi à faire entrer le pays dans une nouvelle ère.

VNA/CVN