Le Vietnam et la Bulgarie voient un fort potentiel de coopération maritime

L’ambassadrice du Vietnam en Bulgarie, Nguyên Thi Minh Nguyêt, a effectué les 24 et 25 juillet une visite de travail à Varna, principal pôle économique et naval de Bulgarie, soulignant l'important potentiel de coopération entre les deux pays dans le secteur maritime.

>> Vietnam et Bulgarie renforcent leur coopération économique lors d’un forum à Sofia

>> Le Vietnam et la Bulgarie renforcent leurs liens commerciaux et économiques à Plovdiv

>> Le Vietnam, un pont pour la Bulgarie dans le renforcement de ses relations avec l'ASEAN

Photo : VNA/CVN

Lors de la séance de travail avec l’Académie navale Vaptsarov, la diplomate vietnamienne a évoqué le souhait du ministre bulgare de la Défense, Atanas Zapryanov, de renforcer la coopération en matière de défense avec le Vietnam. Elle a proposé des orientations concrètes, telles que l'établissement d'un mécanisme de dialogue politique de défense et l'intensification des échanges académiques entre les institutions militaires des deux pays.

L'ambassadrice a salué la tradition de coopération bilatérale dans la formation et a mis en avant les atouts du Vietnam dans l'industrie maritime. Elle a également exprimé le désir de promouvoir la coopération avec l'Académie navale Vaptsarov.

De son côté, le contre-amiral Kalinov, directeur de l’Académie navale Vaptsarov, a salué des étudiants vietnamiens ayant fait des études à son établissement et a manifesté son intérêt pour une coopération accrue avec le Vietnam dans la formation civile maritime. Il a proposé de connecter l’Académie avec les universités maritimes vietnamiennes.

Dans le cadre de sa visite, l’ambassadrice Nguyên Thi Minh Nguyêt a également visité le chantier naval Dolphin, l'un des plus grands et des plus modernes chantiers navals de Bulgarie.

Photo : VNA/CVN

Le conseiller du directeur du chantier, Plamen Manushev, a hautement apprécié le potentiel du Vietnam dans le secteur de la construction navale et a exprimé la volonté de l'entreprise d'établir des partenariats avec des entreprises vietnamiennes, notamment pour le recrutement de techniciens.

L’ambassadrice vietnamienne a indiqué que lors de sa récente rencontre avec le ministre bulgare du Travail et de la Politique sociale, Biser Gutsanov, les deux parties avaient évoqué la possibilité d'une coopération dans le domaine du travail. Elle a affirmé sa volonté de contribuer à mettre en relation le chantier naval Dolphin avec les entreprises vietnamiennes afin de promouvoir une collaboration concrète et efficace répondant aux besoins des deux pays.

VNA/CVN