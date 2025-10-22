Concours "Jeunes Reporters Francophones 2025" : une édition record en récompenses

Le jury du concours "Jeunes Reporters Francophones 2025", organisé par Le Courrier du Vietnam, s’est réuni le 22 octobre à Hanoï pour la phase finale. Cette 10 e édition est placée sous le signe de la créativité, de la jeunesse et d’un record historique avec quatorze prix à décerner - un chiffre inédit.

>> Concours "Jeunes Reporters Francophones 2025" : une édition record avec 155 articles

>> Élisez le meilleur article du concours «Jeunes Reporters Francophones 2025»

Photo : Truong Trân/CVN

L'éducation au cœur de l'engagement

Ayant pour thème "Je m’éduque, donc j’agis", également celui de la Journée internationale de la Francophonie (20 mars) 2025, cette édition invite les jeunes francophones à réfléchir au rôle de l’éducation dans la construction de citoyens responsables et solidaires.

Le concours, organisé avec le soutien principal de la Représentation régionale de l’Organisation internationale de la Francophonie pour l’Asie et le Pacifique (REPAP-OIF), et ouvert à tous les Vietnamiens et étrangers francophones de 18 à 35 ans, a une fois de plus séduit un large public : des étudiants d'universités de Hanoï (Nord), Huê, Dà Nang (Centre), Hô Chi Minh-Ville et Cân Tho (Sud) jusqu’à des candidats venus du Congo et du Bénin.

Une "cuvée 2025" prometteuse

Edgar Doerig, représentant régional de l’OIF pour l’Asie et le Pacifique, a ouvert les délibérations en dressant un constat enthousiaste : "En termes généraux, c’est une très bonne cuvée 2025, avec de nombreuses contributions de grande qualité. Les jeunes s’expriment sur des sujets qui les touchent directement - la culture, l’environnement, le développement durable -, une gamme très large de thèmes qui traduisent leur curiosité et leur ouverture sur le monde. Et ce qui relie tous ces textes, c’est avant tout l’apprentissage du français".

Il a également souligné la portée du thème "Je m’éduque, donc j’agis", qui met en lumière la valeur de l’éducation comme moteur d’action et de citoyenneté : "L’éducation, en français et au-delà, permet de former des jeunes capables d’agir, de prendre des initiatives et d’affronter les défis complexes du monde contemporain".

Les membres du jury ont unanimement reconnu la nette progression du niveau général des finalistes, témoignant de la qualité croissante du concours au fil des années.

Le délégué général Wallonie-Bruxelles, Pierre Du Ville, a apprécié "la qualité et la cohérence des photographies réalisées par les auteurs eux-mêmes, qui témoignent d’un réel sens de l’image et de la narration visuelle".

Selon Arnaud Pannier, attaché de coopération éducative de l’Ambassade de France au Vietnam, "la maîtrise linguistique et la rigueur rédactionnelle des candidats sont remarquables", tout en suggérant de renforcer les critères liés au travail de terrain.

Virginie Taverne, responsable de la communication de l’Université des sciences et technologies de Hanoï (USTH), a souligné "la richesse et l’originalité des sujets proposés, reflet de la curiosité intellectuelle et de la créativité des jeunes auteurs".

De son côté, Amine Ouaninech, secrétaire des Affaires étrangères de l’Ambassade du Maroc, a encouragé "une meilleure valorisation de la structure des textes et des idées novatrices", tout en félicitant les candidats pour la diversité de leurs approches.

Phùng Thi Thanh Tu, chargée de projets à l’AUF - Asie-Pacifique, a insisté sur "la nécessité d’une présentation harmonisée et rigoureuse des articles". Et Nguyên Thuy Yên, vice-doyenne du Département de français de l’Université Phenikaa, a proposé "la mise en place de formations courtes en journalisme pour perfectionner les compétences rédactionnelles et de terrain des étudiants".

Cette 10e édition se distingue par une véritable pluie de prix : un premier, un deuxième et un troisième prix, deux prix d’encouragement, ainsi que des distinctions spéciales offertes par l’AUF, le président du Groupe des ambassades, délégations et institutions francophones (GADIF), l’Ambassade de France, l’Ambassade du Maroc, l’USTH, l’Université Phenikaa, l'agence de voyages Image Travel & Events...

Ces nombreuses récompenses illustrent le soutien grandissant de la communauté francophone à la jeunesse et à la promotion du français comme langue d’action, de partage et de création.

Lancé en 2016, le concours "Jeunes Reporters Francophones" s’impose comme un tremplin pour les jeunes talents et un symbole de vitalité de la francophonie au Vietnam et dans le monde.

Cette dixième édition a également été l’occasion de dresser un bilan éloquent de l’évolution du concours, comme l’a partagé Doàn Thi Y Vi, rédactrice adjointe du Courrier du Vietnam, présidente du Jury de la finale : "Les sujets abordés sont très variés, de l’éducation à la protection de l’environnement, en passant par des récits d’engagement personnel. La sélection des lauréats a d’ailleurs été difficile car l’écart entre les meilleurs articles était faible. Ce qui m’a le plus touchée, ce sont ces récits inspirants de jeunes citoyens responsables, outillés, capables de transformer leurs connaissances en actions concrètes au service de la meilleure société".

Rendez-vous le 7 novembre à Hanoï pour découvrir les lauréats de la 10e édition.

Mai Quynh/CVN